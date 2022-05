Liên quan đến vụ việc lộ đề kiểm tra học kỳ tại Trường THCS Phú Long (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến hàng trăm học sinh lớp 8 phải thi lại, lãnh đạo nhà trường đã có báo cáo giải thích nguyên nhân.

Trường THCS Phú Long, nơi xảy ra sự cố lộ đề kiểm tra - Ảnh: X.A

Theo báo cáo của ông Phan Lê Huy – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Long gửi Phòng GD-ĐT TP Thuận An, ngày 16/5 nhà trường tổ chức cho học sinh khối lớp 6,7,8 kiểm tra học kỳ 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ in sao đề và phân công giáo viên giảng dạy ra đề các môn, riêng môn Tiếng Anh do Sở GD-ĐT ra đề.

Sau khi giáo viên ra đề thì gửi vào địa chỉ email của trường, mật khẩu địa chỉ email chỉ có Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng biết để đăng nhập chọn và duyệt đề.

Tuy nhiên, ông Huy không đăng xuất email có chứa đề kiểm tra. Lúc này, con của ông Huy đang học lớp 8 tại trường thấy máy tính của ba đang mở và thấy được đề kiểm tra môn Văn và Giáo dục công dân nên đã chụp hình phần tự luận gửi cho 2 người bạn thân học chung lớp để “tham khảo”.

Lý do con của vị này gửi đề kiểm tra cho bạn là “con thương và thấy tội 2 bạn đó”.

Hình ảnh chụp màn hình máy tính có đề thi bị con hiệu trưởng phát tán

Sau khi các em làm bài kiểm tra, lãnh đạo nhà trường biết sự việc lộ đề nên thông báo hủy 2 bài kiểm tra ngày 16/5, đồng thời thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh biết sự cố lộ đề và cho các em kiểm tra lại 2 môn này vào sáng 21/5.

Về hướng xử lý, lãnh đạo trường yêu cầu tất cả giáo viên ra đề lại của tất cả các môn chưa kiểm tra, đổi mật khẩu địa chỉ email có chứa đề kiểm tra.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thuận An cho biết, dự kiến trong ngày mai (22/5), Phòng GD-ĐT sẽ làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để làm rõ sự việc, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp.

Xuân An