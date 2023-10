Trải qua các đêm thi, Hà Anh Huy bước vào top 5 chung cuộc của Vietnam Idol. Song, giám khảo Huy Tuấn từng nhận xét An Huy vẫn còn an toàn, chưa thực sự bứt phá. Nam ca sĩ cho biết luôn lắng nghe và đón nhận những góp ý. “Đối với tôi, sự an toàn ở đây là về mặt cảm xúc. Tôi nghĩ nếu mình có sự “an toàn” là tự tin vào phần thi, tự tin vào ca khúc của mình”, An Huy chia sẻ..