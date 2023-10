Vòng liveshow 5 Vietnam Idol 2023 phát sóng tối 7/10 với sự tham gia của top 7 thí sinh: Hà An Huy, Lâm Phúc, Xuân Định K.Y, Diễm Hằng Lamoon, Vũ Hiền Hellen, Hà Minh, Thanh Thảo (Muộii). Đêm thi mang chủ đề 'Đêm những ca khúc của thần tượng Mỹ Tâm'. Các phần trình diễn của các thí sinh như một món quà tri ân và tôn vinh chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm của nữ giám khảo Vietnam Idol 2023.

Mỹ Tâm chia sẻ cô cảm thấy vui và hạnh phúc khi các thí sinh trình diễn lại những ca khúc gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng rất mong khán giả sẽ đón nhận các tiết mục của các thí sinh và đừng so sánh với bất kỳ bản phối hay phần thể hiện nào.

Đến hiện tại, có thể thấy top 7 của Vietnam Idol được chia thành 2 nhóm. Một bên đa dạng, dễ dàng biến hoá theo từng vòng mà vẫn giữ được phong cách cá nhân. Bên kia thì ngược lại, dần đuối sức ở đường dài và để lộ hạn chế trong phần thi. Điển hình là Xuân Định K.Y, mở màn với ca khúc 'Cô gái đến từ hôm qua’. Là thí sinh thi đầu tiên nên anh có phần lo lắng và thiếu tự tin ở đoạn mở đầu.

Mỹ Tâm nhận xét: ''Hôm nay có vẻ em bị áp lực và lo lắng trước phần trình diễn của mình nhưng rất may em đã lấy lại được phong độ ở những đoạn sau... Chị rất thích phần trình diễn này của em!”. Giám khảo Huy Tuấn và Quang Dũng cũng đồng tình với nhận xét của Mỹ Tâm, cho rằng Xuân Định vẫn giữ được thế mạnh là cách hát chân thành nhưng trong tiết mục hôm nay vẫn còn đôi chỗ bị lệch giọng. Sau đêm thi, nhiều khán giả đánh giá Xuân Định tiếp tục là thí sinh đi ngang, chưa có nhiều bứt phá khi vẫn tiếp tục trung thành với phong cách đã xác định trước đó.

Tương tự, Diễm Hằng Lamoon từng gây bất ngờ với phong cách trẻ trung, đa dạng nhưng lần này lại gây thất vọng khi trình diễn ca khúc ‘Hoạ mi tóc nâu’. Phần trình diễn của Lamoon được các giám khảo đánh giá chưa tốt. Nhạc sĩ Huy Tuấn và Mỹ Tâm công nhận sự sáng tạo độc đáo của nữ ca sĩ khi đưa bản phối theo hướng nhạc kịch nhưng việc Diễm Hằng Lamoon sử dụng chất giọng thính phòng dẫn đến một số đoạn chưa hoàn thành xuất sắc.

Vũ Hiền Hellen ngày càng tiến bộ, dần chứng tỏ mình xứng đáng được đứng ở top 7, thậm chí là sâu hơn nữa. Chọn ca khúc ‘Đâu chỉ riêng em’, thí sinh khoe được giọng hát nội lực ở những nốt cao và hình thể đẹp, được lòng cả nhạc sĩ Huy Tuấn lẫn ca sĩ Mỹ Tâm dù vẫn còn một số lỗi nhỏ như chưa làm chủ được sân khấu dẫn đến phần thể hiện còn rời rạc. Giám khảo Quang Dũng cũng cho rằng đây là tiết mục phù hợp với nữ thí sinh nhất từ trước đến giờ nhưng do thời gian tập luyện gấp rút nên chưa được xuất sắc.

Thí sinh Nguyễn Hà Minh giữ phong độ và tạo được sự thú vị khi làm mới ca khúc ‘Vì em quá yêu anh’. Màn trình diễn dung hòa giữa giọng hát và vũ đạo giúp cô nhận “cơn mưa lời khen” từ ban giám khảo. Sau nhiều đêm diễn, Nguyễn Hà Minh được đánh giá có nền tảng âm nhạc tốt, màu sắc âm nhạc khá đặc trưng. Giọng hát sinh năm 2003 được các giám khảo và khán giả kỳ vọng cho ngôi vị Quán quân năm nay. Nhạc sĩ Huy Tuấn dành lời cảm ơn cho Hà Minh vì có mặt trong top 7 Vietnam Idol 2023 bởi nữ ca sĩ mang màu sắc rất riêng biệt. Mỹ Tâm đồng tình với quan điểm này, cho rằng Hà Minh ngay từ những ngày đầu đã thể hiện được màu sắc đa dạng của mình.

Thí sinh được chú ý trong đêm liveshow 5 là Lâm Phúc. Trở lại sở trưởng và hình tượng "hoàng tử ballad", Lâm Phúc tiếp tục đột phá bản thân qua ca khúc ‘Yêu dại khờ’. Phần trình diễn của giọng ca sinh năm 2004 khiến ban giám khảo dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ của Lâm Phúc. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen nam ca sĩ đẹp trai, Mỹ Tâm cho rằng ‘Yêu dại khờ’ quá hợp với Lâm Phúc, giọng bắt mic, tổng thể là kết quả của "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Chính vì những lý do này, nữ ca sĩ quyết định hỗ trợ Lâm Phúc bằng cách khuyến khích anh lấy bài của cô để đi hát sau này. Còn giám khảo Huy Tuấn nhận định phần thi ‘Yêu dại khờ là tiết mục hay nhất của Lâm Phúc từ đầu chương trình đến giờ. Càng về sau, Lâm Phúc cho thấy sự bứt phá rõ rệt. Kết quả ở cuối liveshow 5, nam thí sinh về nhì ở số lượng bình chọn.

Nếu như ở đêm thi trước, Hà An Huy gặp vấn đề về lựa chọn ca khúc để mang lên sân khấu Vietnam Idol thì lần này trở lại với nhiều bứt phá trong ca khúc ‘Người hãy quên em đi’. Phần thể hiện của nam thí sinh để lại ấn tượng trong giám khảo và khán giả bởi chất giọng nội lực, trầm ấm và kết hợp với đoạn rap khiến tổng thể bài hát mang giai điệu mới lạ, bứt phá so với bản gốc. Giám khảo Quang Dũng chia sẻ: “Vốn dĩ ở những vòng thi trước, Hà An Huy chọn bài rất hay nhưng không hợp chủ đề với từng vòng thi. Hôm nay An Huy được giao một bài rất hợp với phong cách nên phần trình diễn của em rất tốt, không có gì để bàn”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng An Huy có kỹ năng và hát rất tốt nhưng cần tiết chế việc đặt quá nhiều kỹ thuật vào phần trình diễn để có những đoạn cao trào và truyền cảm hơn. Đây không phải là lần đầu tiên các giám khảo có nhận xét trái ngược nhau. Ở những đêm thi trước, họ cũng thường xuyên đưa ra ý kiến trái ngược khi góp ý với các thí sinh. Việc 2 giám khảo có quan điểm khác nhau khiến nhiều khán giả cho rằng phần nhận xét là sự cảm tính của mỗi người, không dựa vào chuyên môn. Việc liên tục đưa ra những ý kiến trái ngược có thể khiến thí sinh bị rối, không rút ra được những hạn chế để khắc phục ở những vòng thi tiếp theo.

khép lại liveshow 5 với ca khúc ‘Tóc nâu môi trầm’ của thí sinh Thanh Thảo (Muộii) khiến giám khảo Mỹ Tâm thốt lên: “Chị thấy rất hay!”. Phần thể hiện của Thanh Thảo đã có màn 'loại ngược vòng' khi 3 tuần liên tục cô đều nằm trong top nguy hiểm. Biết mình từng không làm tốt, nữ thí sinh trình diễn trong tâm thế chia tay Vietnam Idol. Tuy nhiên, phần thể hiện của Thanh Thảo nhận về phản hồi tích cực. Giám khảo Huy Tuấn cho rằng Thanh Thảo vào top nguy hiểm do khán giả quá khắt khe và đặt nhiều kỳ vọng ở thí sinh này quá nhiều. “Nếu hôm nay hành trình của em tạm dừng tại đây thì nó sẽ là phần hình trình rực rỡ nhất đối với em. Phần trình diễn của em đã quá bùng cháy, mang hết những gì thuộc về em như sự tươi trẻ, nhiệt huyết và đa tài”, giám khảo Huy Tuấn bày tỏ.

Đêm liveshow 5 của Vietnam Idol còn có sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Hà Nhi. Cô từng lọt top 4 Vietnam Idol 2015. Trở lại chương trình biểu diễn ca khúc mới ra mắt - ‘Chưa quên người yêu cũ', nữ ca sĩ cho biết muốn làm người truyền cảm hứng âm nhạc đã trở thành sự thật. Với Hà Nhi, việc trở lại Vietnam idol 2023 khiến cô có cảm giác như sống lại những ngày tháng đó và hồi hộp tưởng mình là thí sinh thứ 8 của chương trình.

Nhìn chung, liveshow 5 Vietnam Idol có chủ đề khó khi các thí sinh phải thể hiện những ca khúc hit của Mỹ Tâm. Điều này đòi hỏi phần thể hiện của các thí sinh phải mang màu sắc mới mẻ, sáng tạo so với những bản phối cũ. Một số thí sinh không giữ được phong độ như: Xuân Định, Diễm Hằng Lamoon. Top thí sinh có sự ổn định qua các vòng thi gọi tên Vũ Hiền Hallen, Hà An Huy. Bên cạnh đó, Nguyễn Hà Minh, Lâm Phúc và Thanh Thảo (Muộii) có phần thể hiện nổi bật.

Theo nhiều khán giả, màn trình diễn không tốt tại đêm liveshow 5 chính là Diễm Hằng Lamoon. Sau cùng, thí sinh Thanh Thảo (Muộii) nhận được ít lượt bình chọn nhất trong top 7 nên theo luật chơi phải ra về. Tuy nhiên, bộ ba giám khảo là Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng và Huy Tuấn nhìn thấy được sự tiến bộ và bứt phá của Thanh Thảo trong đêm thi này nên đã đưa ra quyết định sử dụng quyền cứu để Thanh Thảo được ở lại chương trình. Điều này đồng nghĩa với việc ban giám khảo sẽ không thể thay đổi kết quả ở những vòng sau và đêm liveshow 6 có 2 thí sinh bị loại.

Bên cạnh phần trình diễn của các thí sinh, MC Đức Bảo cũng được chú ý với gu thời trang ‘độc lạ’, có phát ngôn gây tranh cãi khiến khán giả phản hồi tiêu cực. Cụ thể, khi công bố thí sinh bị loại ở liveshow 5, nam MC không hỏi người xem tại trường quay rằng cái tên nào sẽ được đi tiếp mà làm điều ngược lại. Điều này khiến khán giả ngơ ngác, cũng như vô tình gây khó xử, bất hoà cho chính Thanh Thảo, Diễm Hằng lẫn người hâm mộ của họ.

Phước Sáng - Thanh Phi