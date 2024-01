Tối 5/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang bắt Ly Vảng Dình (SN 1992), Ly Mí Chứ (SN 2002, là em trai ruột Ly Vảng Dình) và Thò Mí Say (SN 2002) cùng ở Hà Giang, về hành vi vận chuyển ma túy.

Nhóm đối tượng bị công an bắt. Ảnh Công an Cao Bằng.

Trước đó, ngày 4/1, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin qua địa bàn huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đến 21h10 cùng ngày, tại quốc lộ 4C, đoạn đi qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, công an đã bắt giữ Ly Mí Chứ và Thò Mí Say, thu giữ 10 bánh heroin nặng hơn 3,4kg, 3 điện thoại di động và 1 xe máy.

Sau đó, công an cũng bắt giữ Ly Vảng Dình, khi đang chỉ đạo nhóm vận chuyển ma túy từ xa, tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.