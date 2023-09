Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra cảnh báo thủ đoạn “nhận làm thẻ căn cước công dân giả" trên mạng xã hội.

Động thái này được Công an Đồng Tháp đưa ra khi thời gian qua trên mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện nhiều hội, nhóm quảng cáo dịch vụ “nhận làm thẻ căn cước công dân giả”, “làm căn cước công dân giả gắn chip phôi chuẩn 2023”,... thu hút hàng chục ngàn người tham gia, tương tác.

Theo đó, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là quảng cáo dịch vụ làm thẻ căn cước công dân nhanh, giao nhận tận nhà, có hình dạng, kích thước, phôi thẻ, chip đồng dập nổi,... giống 100% thẻ thật. Chi phí để làm “thẻ căn cước công dân” được các đối tượng đưa ra từ 1 – 3 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu khách đặt cọc tiền trước mới in trả thẻ. Tuy nhiên sau đó các đối tượng “bùng cọc”, chặn liên hệ để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra có một số đối tượng sau khi nhận tiền đã trả căn cước công dân giả không giống quảng cáo, có hình dạng, mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt được thẻ thật, giả bằng mắt thường.

Anh L.V.L. (ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) do không có thời gian đi làm căn cước công dân nên lên Facebook tìm người làm giúp. Anh L. được các đối tượng cam kết nhận làm căn cước công dân giống 100% căn cước công dân thật. Tưởng thật, anh L. đặt mua căn cước công dân giả với giá gần 1,8 triệu đồng.

Căn cước công dân giả do anh L. đặt mua với giá gần 1,8 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Công an huyện Thanh Bình làm việc với anh L về việc đặt mua CCCD giả qua mạng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Tháng 6/2023, Công an huyện Thanh Bình phát hiện anh L. đặt mua căn cước công dân giả trên mạng xã hội nên mời làm việc. Anh L. nói, sau nhận hàng mới phát hiện căn cước công dân đặt trên mạng có mẫu mã khác so với căn cước công dân thật nên anh giữ lại, không sử dụng.

Công an Đồng Tháp khuyến cáo: Căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an sản xuất theo quy trình hoàn toàn tự động khép kín, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối thông tin công dân.

Các nội dung, chi tiết, kí tự, hình mẫu và chip gắn trên thẻ căn cước công dân tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, có đặc trưng, đặc thù riêng không thể làm giả dù thủ đoạn công nghệ có tinh vi.

Công an yêu cầu người dân không tham gia vào các hội, nhóm và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi khi phát hiện tổ chức, cá nhân có biểu hiện, dấu hiệu của việc làm, sử dụng thẻ căn cước công dân giả hoặc mua, bán thẻ căn cước công dân.

Công an đưa ra cách phân biệt căn cước công dân thật và căn cước công dân giả. Ảnh: Công an Đồng Tháp