XEM CLIP: Xe hộ tống ngăn cản các phương tiện đi cùng chiều

Chiều tối (8/3), trao đổi với VietNamNet, Trung tá Nguyễn Anh Cường - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Nghệ An) cho biết, ngay sau khi báo phản ánh “Xe tự chế quá khổ có hộ tống nghênh ngang trên quốc lộ”, Đội đã nhận được chỉ đạo của Trưởng phòng CSGT, yêu cầu chủ động liên hệ phóng viên để thu thập hình ảnh, clip.

"Sau đó sẽ mời chủ phương tiện, lái xe liên quan lên làm việc và xác minh vi phạm. Khi xác định được vi phạm sẽ lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định”, ông Cường nói.

Cũng theo Trung tá Cường, phải căn cứ vào hình ảnh, video bản chính, khi đó sẽ phối hợp với đội xử lý xác định vi phạm cụ thể.

Phía sau đầu máy của 2 xe tự chế kéo được bổ sung 2 khối đá để giữ cân bằng. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc sau khi báo phản ánh. "Chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Đức Thọ xác minh cụ thể. Phía phòng đã có báo cáo ban đầu lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh".

Thượng tá Phan Hồng Thái cũng cho biết: "Qua clip chúng tôi chưa nhận định được vì phải kiểm tra cụ thể. Hiện đã cho cán bộ kiểm tra, xác minh. Khi có kết quả, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó".

Liên quan đến việc này, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo sơ bộ, đang cho anh em kiểm tra. Nếu có vi phạm thì phải xử lý. Hiện đang đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc Bắc - Nam nên cũng có nhiều vấn đề bất cập, nhưng dù thế cũng phải tuân thủ pháp luật".

Xe bán tải mang BKS 37C - 179.82 hộ tống phía sau 2 xe tự chế chở dầm cầu, ngăn cản không cho bất kỳ phương tiện nào vượt lên. Ảnh: QH

Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An Phan Huy Chương chia sẻ, sau khi đọc thông tin trên VietnamNet, trường hợp xe chở quá khổ, quá tải hoặc xe đặc chủng thì phải có CSGT dẫn đường và phải được cấp phép xe siêu trường, siêu trọng.

“Việc đơn vị thi công dùng xe bán tải dẫn đường là không đúng. Qua hình ảnh cho thấy nếu đúng xe bán tải biển trắng lắp còi, đèn đỏ ưu tiên ở trên xe và dùng gậy điều khiển giao thông như thế là không đúng. Tôi khẳng định xe bán tải 37C-179.82 này không được phép ra đường điều khiển giao thông” - ông Chương nhấn mạnh và yêu cầu xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Xe tự chế chở dầm cầu đang đi trên địa phận huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh có 2 xe bán tải hộ tống trước và sau. Ảnh: Quốc Huy

Như đã đưa tin, bình quân mỗi ngày có 2 dầm cầu được đúc tại Trạm trộn bê tông Công ty TNHH Hoà Hiệp, tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được cẩu lên các đầu xe tự chế. Những xe này di chuyển chậm, gây cản trở giao thông dọc đường và không cho các phương tiện chạy cùng chiều vượt lên.

Những dầm cầu này được di chuyển từ Nghệ An sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để thi công cầu Hưng Đức vượt sông Lam trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Tìm hiểu được biết, mỗi dầm cầu dài hơn 38m, nặng gần 100 tấn được cẩu lên 2 đầu ô tô đầu kéo. Để chở được dầm cầu rất nặng này, đơn vị vận tải đã tự chế điểm nối giữa xe đẩy từ phía sau và xe kéo phía trước để tăng lực chở. Đầu xe đẩy phía sau còn được cẩu lên 2 khối đá để giữ thăng bằng, hỗ trợ xe phía trước kéo dầm cầu. Mỗi một đầu xe kéo trước hoặc đẩy sau đều có 2 tài xế.