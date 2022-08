Công an Hà Nội phát động học tập tấm gương của 3 liệt sĩ PCCC

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ phát động học tập tấm gương hy sinh anh dũng của 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy, hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy) trong toàn lực lượng.

Công an TP Hà Nội quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân 3 liệt sĩ. Ảnh: Công an Hà Nội

Lễ phát động được tổ chức trang nghiêm tại trụ sở Công an TP và theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 30 điểm cầu Công an quận, huyện, thị xã trên toàn TP.

Tại lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ, sự hy sinh của 3 liệt sĩ là niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào cả nước, là tổn thất, mất mát vô cùng to lớn đối với lực lượng Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội và gia đình, người thân các liệt sĩ.

Chủ tịch nước cũng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 liệt sĩ.

“Sự dũng cảm, quyết tâm chiến đấu, không quản ngại hy sinh của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người Công an nhân dân “Bản lĩnh - nhân văn - vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Thủ đô, là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an Hà Nội

Thay mặt tuổi trẻ Công an Thủ đô, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

"Vượt lên trên những hy sinh, mất mát, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lấy sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô và lực lượng Công an nhân dân mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh quên mình của các liệt sỹ và biết ơn các gia đình đã sinh ra cho đất nước những người con ưu tú, dũng cảm.

Ông Hải cũng kêu gọi Công an Thủ đô biến đau thương thành những hành động cụ thể, để noi gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng của Công an TP Hà Nội đã nêu rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là hoàn thành chiến dịch 30 ngày cấp căn cước công dân gắn chíp, bảo đảm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và trấn áp tội phạm trên mọi mặt trận…