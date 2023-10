Chiều 15/10, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường Độc Lập (quận Ba Đình).

Theo đó, qua phản ánh của người dân thông qua trang mạng xã hội của Công an TP Hà Nội tại địa chỉ "Công an thành phố Hà Nội" về việc một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường Độc Lập, Công an TP đã giao Phòng CSGT vào cuộc xác minh.

Nam thanh niên bốc đầu trên đường Độc Lập, quận Ba Đình (Ảnh chụp màn hình)

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xác định được người điều khiển xe máy nói trên là anh N.Q.K. (SN 2007, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Cảnh sát đã yêu cầu anh K. lên trụ sở của Đội CSGT đường bộ số 2 để làm việc.

Tại trụ sở, anh K. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, hành vi xuất phát từ suy nghĩ bồng bột, thích thể hiện của bản thân. Đồng thời, anh K. đã kí cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.Q.K. với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Với các lỗi trên, anh K. bị xử phạt 4,25 triệu đồng.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) thời gian qua, Phòng nhận được nhiều phản ánh về các vi phạm giao thông qua trang mạng xã hội của Công an TP và trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội". Sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị sẽ xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.