Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và trao quyết định cho các cán bộ được điều động.

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Chí Linh. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó Công an TP Chí Linh đến nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng.

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đức Thìn và Thượng tá Nguyễn Hoàng Long

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Mạnh Hùng chúc mừng các lãnh đạo huyện, thành phố và phòng được điều động đảm nhận cương vị công tác mới.

Thời gian qua, các lãnh đạo cấp huyện, thành phố và phòng nêu trên đều đã thể hiện được trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực, khó khăn; qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ở cương vị mới, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị những người được điều động tiếp cận công việc, ổn định tổ chức, rà soát các phần việc đã, đang thực hiện, bắt tay ngay vào công việc chuyên môn; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ; chủ động làm tốt công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó Công an TP Chí Linh (thứ 2 bên phải) nhận chức Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng.

Đồng thời phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.