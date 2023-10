Tối 18/10, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSGT đã phối hợp với Công an huyện Cát Hải nhanh chóng tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy phân khối lớn có hành vi bốc đầu, chạy với tốc độ rất cao.

Theo Đại tá Bùi Trung Thành, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu Phòng CSGT và an ninh mạng, lực lượng công an địa phương vào cuộc xác minh danh tính của nhóm người chạy xe phân khối lớn, có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông.

Chỉ ít giờ sau, cơ quan công an đã xác định được người lái xe máy chạy tốc độ cao, quay clip, tự đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội là Nguyễn Văn T., SN 1994, trú tại Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội).

Tối 18/10, Công an TP Hải Phòng làm việc với lái xe Nguyễn Văn T. tại Hà Nội

Ngay trong đêm 18/10, Tổ công tác của Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp lên Hà Nội làm việc với đối tượng liên quan.

Bước đầu, T. thừa nhận chính là người lái xe phân khối lớn với tốc độ 299km/h, tại khu vực đường ven biển Cát Bà về đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Sự việc này diễn ra từ ngày 9/9, trong lần T. và nhóm bạn cùng sở thích xe phân khối lớn xuống Cát Bà chơi.

Công an cũng đã xác định được danh tính của người có hành vi bốc đầu xe, đi cùng đoàn với T.

Sự việc đang được các tổ công tác tiếp tục xác minh, làm rõ và tiến hành thiết lập hồ sơ pháp lý để xử lý theo quy định.

Như đã thông tin, nguồn tin của PV cho hay, thời gian qua có một nhóm nam thanh niên chạy xe phân khối lớn với tốc độ nhanh, gây tiếng ồn lớn, thể hiện những cú ôm cua, bốc đầu xe, kèm với những pha "cà gối" sát đường tại huyện Cát Hải.

Công an Hải Phòng đã xác định được tài xế bốc đầu, gây mất an toàn giao thông.

Nhóm này đã tự quay lại hành vi của mình rồi đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ.

Sau khi VietNamNet đăng tải, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Bùi Trung Thành đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh, khẩn trương truy tìm, xử lý nghiêm người gây ra hành vi nói trên, xử lý nghiêm để tăng tính răn đe, giáo dục.