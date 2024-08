Ngày 11/8, đoàn công tác của Cụm thi đua số 1, Công an tỉnh Hòa Bình (gồm các đơn vị: Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phòng Thanh tra, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Phòng Hồ Sơ, Phòng Hậu Cần) tổ chức hoạt động hướng về cơ sở.

Đoàn công tác tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng công an xã làm nhiệm vụ và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Vầy Nưa, Hiền Lương, Tiền Phong của huyện Đà Bắc.

Tại chương trình, Cụm thi đua số 1 đã trao tặng 20 suất quà với tổng kinh phí 20 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Vầy Nưa, Hiền Lương, Tiền Phong của huyện Đà Bắc.

Theo đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 1, đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội hướng về cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2024) và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2024), đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Đoàn công thăm, tặng quà tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc.

Qua hoạt động đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ tự nhận thức rõ trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tăng cường sự đoàn kết, góp phần phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, ngày 2/8, tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 09) phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 huyện Tân Lạc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Tới dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại đây, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Hòa Bình nói chung, chính quyền và nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc nói riêng thời gian qua.

Các cá nhân và tập thể của tỉnh Hòa Bình được tặng bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ Công an. Ảnh: Công an Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Hòa Bình phát huy kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác.

Các cấp ủy, chính quyền chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở; kịp thời biểu dương điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh Hòa Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, mọi người dân được hưởng hạnh phúc, an toàn...

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng quà cho UBND xã Phong Phú và tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công an tỉnh trao tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa; Hội Chữ thập đỏ và Viễn thông Hòa Bình tặng 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó ở xã Phong Phú.