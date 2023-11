Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, thường trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ông Nhưỡng quê tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo người dân địa phương, ông Nhưỡng thường xuyên về quê vào các dịp lễ, Tết và có các hoạt động kêu gọi kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như công tác an sinh xã hội.

Công an tỉnh Thái Bình đọc lệnh bắt ông Lưu Bình Nhưỡng.

Một lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà) cho biết, tối 14/11, lực lượng công an đã đến khám xét ngôi nhà liên quan tới ông Nhưỡng ở thôn Hà Lý. Lực lượng Công an, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã thông báo với công an xã, chính quyền địa phương và mời phối hợp, chứng kiến việc khám xét ngôi nhà mà ông Nhưỡng thường về ở quê.

Ngôi nhà này là nơi thờ cúng bố mẹ ông Nhưỡng. Thời điểm xảy ra việc khám xét, một người hàng xóm được gia đình ông Nhưỡng nhờ trông coi, dọn dẹp tại đây.

Việc ông Nhưỡng bị bắt và khám xét ngôi nhà kể trên khiến lãnh đạo xã, người dân địa phương hết sức bất ngờ.

Trao đổi với báo chí, ông Lưu Văn Hoạch, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng, người được cơ quan điều tra mời đến chứng kiến, phối hợp việc khám xét ngôi nhà trên cho hay: Trước sự chứng kiến của chính quyền, cơ quan điều tra đã đo đạc, chụp ảnh 2 cánh cổng bằng gỗ. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời có trách nhiệm quản lý tài sản này.

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà ở quê của gia đình ông Nhưỡng đã đóng kín cửa. Hai cánh cổng dẫn vào nhà làm bằng gỗ, kích thước khoảng 3mx3m, phía trên cổng có dòng chữ “Ngũ phúc lâm môn” được khắc chạm cầu kỳ, đẹp mắt.

Ngôi nhà liên quan ông Nhưỡng tại Thái Bình

Ngôi nhà đã đóng cửa kín.

Như đã đưa tin, việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Quá trình bắt bị can và khám xét, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu quan trọng để mở rộng điều tra.