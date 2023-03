Tối muộn ngày 28/3, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam) đã phát đi thông tin báo chí về việc lực lượng công an kiểm tra trụ sở vào sáng cùng ngày.

Theo đó, công ty này nhận tin và phối hợp cùng Công an phường Thảo Điền (TP. Thủ Đức) trong đợt kiểm tra hành chính các công ty tiêu dùng. Đợt kiểm tra được hoàn thành trong ngày.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra bình thường. Phía Home Credit Việt Nam thông tin, quy trình cho vay, thẩm định, thu hồi nợ vay và giải quyết khiếu nại của công ty trong khuôn khổ các quy định pháp luật liên quan cho phép.

Hiện phía lực lượng chức năng chưa thông tin gì về kết quả cuộc kiểm tra.

Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu, gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008. Công ty có khoảng 6.000 nhân viên, phục vụ hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước. Home Credit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng với ba ngành hàng chính: cho vay trả góp tiêu dùng (xe máy, đồ gia dụng, điện tử, nội thất,... ), cho vay tiền mặt và thẻ tín dùng.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, sáng 28/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam tại toà nhà trên đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức). Ghi nhận thực tế, ngoài việc phong tỏa vòng ngoài, nhiều lực lượng lên các tầng trên của tòa nhà.

Cũng trong sáng 28/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) lên đến cả trăm người cũng tiến hành phong toả để kiểm tra Công ty Galaxy, trụ sở tại tầng 1 và 2 toà nhà Linh Tây Tower, đường D1, phường Linh Tây (TP. Thủ Đức). Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó, có hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ, hoạt động tài chính.

Gần đây, Bộ Công an, Công an TP.HCM và công an nhiều tỉnh/thành trên cả nước đang tập trung xử lý nghiêm các công ty hoạt động mua bán nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, núp bóng công ty tài chính, công ty luật. Các công ty này chuyên mua lại nợ của các công ty tài chính, ngân hàng. Sau đó, tổ chức đội ngũ nhân viên dùng các thủ đoạn gọi điện để hăm doạ người nợ, người thân, bạn bè của họ; hoặc tiến hành các phương thức vi phạm pháp luật khác để đòi nợ cho bằng được.