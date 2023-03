Gần đây, Bộ Công an, Công an TP.HCM và công an nhiều tỉnh, TP trong cả nước đang tập trung xử lý nghiêm các công ty hoạt động mua bán nợ, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, núp bóng công ty tài chính, công ty luật. Các công ty này chuyên mua lại nợ của các công ty tài chính, ngân hàng. Sau đó, tổ chức đội ngũ nhân viên dùng các thủ đoạn gọi điện để hăm doạ người nợ, người thân, bạn bè của họ; hoặc tiến hành các phương thức vi phạm pháp luật khác để đòi nợ cho bằng được. Mới đây, Công an TP.HCM và các quận huyện đã khởi tố, xử lý hàng loạt đối tượng núp bóng các doanh nghiệp như: Công ty tài chính TNHH Mirae Asset (trụ sở quận 1), Công ty luật TNHH Power Law (trụ sở quận 12) hay Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ (cùng trụ sở quận Tân Bình) để thu hồi nợ theo kiểu vi phạm pháp luật.