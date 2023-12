{"article":{"id":"2222858","title":"Công an lấy lời khai những người nắm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở TP.HCM","description":"Cơ quan công an đã mời 3 người tới để lấy lời khai liên quan vụ cô gái bị nắm tóc, hành hung ở sảnh chung cư tại TP.HCM.","contentObject":"<p>Chiều 4/12, nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường 25 đã mời làm việc đối với 3 người liên quan đến vụ việc cô gái bị nắm tóc, kéo lê ở sảnh chung cư.</p>

<p>3 người này gồm: Phan Ngọc Q. (23 tuổi, quê Bình Dương), Trịnh Đình Thanh T. (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Thu H. (30 tuổi, ngụ quận 7).</p>

<p>Người bị hành hung là chị Trần Vũ M. (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8). Chị M. hiện nay đang ở quê. Khi được cơ quan công an liên lạc, chị M. cho biết sẽ có mặt trình báo sớm nhất.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hanh-hung-2-1490.png?width=768&s=kllmihP3TuPQdh6KwRD6Ww\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hanh-hung-2-1490.png?width=1024&s=_puiiVHmXq6FvHAQLfcTbA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hanh-hung-2-1490.png?width=0&s=qvlq0tERp5gY2NJOqwA2Cw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hanh-hung-2-1490.png?width=768&s=kllmihP3TuPQdh6KwRD6Ww\" alt=\"hanh hung 2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hanh-hung-2-1490.png?width=260&s=XbnyqNeW7ksJg9HZlEXLtQ\"></picture>

<figcaption>Công an đã mời làm việc với 3 người liên quan vụ cô gái bị nắm tóc kéo lê, hành hung ở sảnh chung cư. <br>(Ảnh: Cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Trong 3 người bị mời làm việc, bước đầu xác định Q. và T. là những người trực tiếp nắm tóc kéo lê, hành hung chị M. như nội dung clip phát tán trên mạng xã hội. Hai người này đã thừa nhận hành vi và khai báo nguyên nhân do những mâu thuẫn cá nhân.</p>

<p>Trong khi đó, H. là người có liên quan, cũng đã khai báo về vai trò trong vụ việc.</p>

<p>Như đã thông tin, 11h trưa 19/11, chị M. và bạn đi thang may xuống sảnh chung cư L.B (phường 25, quận Bình Thạnh) thì bị nhóm của Q. và T. chờ sẵn, xông đến hành hung.</p>

<p>Trong đó, T. là người nắm tóc, kéo lê chị M. từ cửa thang máy ra trước sảnh chung cư và liên tục dùng chân đá vào người. Q. cũng tham gia hành hung chị M. Cả 2 vừa đánh vừa chửi bới.</p>

<p>Ít nhất có 2 bảo vệ và một số cư dân chung cư L.B chứng kiến vụ việc nhưng chỉ dùng lời lẽ khuyên can mà không có động thái can thiệp quyết liệt.</p>

<p>Diễn biến vụ việc được camera an ninh tại chung cư và cư dân ở đó quay lại, phát tán trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.</p>

<p>Chiều 3/12, khi các clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường 25 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Công an nhanh chóng xác định những người liên quan và tiến hành mời làm việc, lấy lời khai.</p>

<p>Được biết, Q. khi hành hung chị M. còn chửi bới, nói “tao là luật sư”. Cư dân mạng cho rằng Q. là nữ sinh của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF năm 2019.</p>

<p>Về những vấn đề này, đại diện Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM cho biết, đang chờ các kết luận từ cơ quan chức năng.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cong-an-lay-loi-khai-nhung-nguoi-nam-toc-keo-le-hanh-hung-co-gai-o-tp-hcm-2222858.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cong-an-lay-loi-khai-nhung-nguoi-nam-toc-keo-le-hanh-hung-co-gai-o-tphcm-1488.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cong-an-lay-loi-khai-nhung-nguoi-nam-toc-keo-le-hanh-hung-co-gai-o-tphcm-1489.png","updatedDate":"2023-12-04T18:44:21","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2219167","title":"Công an Hà Nội tăng cường tuyên truyền PCCC cho cơ sở kinh doanh xe máy điện","description":"Sau một số vụ cháy, nổ tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền PCCC cho các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-pccc-cho-co-so-kinh-doanh-xe-may-dien-2219167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cong-an-ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-pccc-cho-co-so-kinh-doanh-xe-may-dien-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222868","title":"Bắt thanh niên dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP.HCM","description":"Đối tượng cầm súng nhựa vào cướp tiệm vàng nhưng khi chủ tiệm và người dân xung quanh truy hô đã vội chạy ra ngoài thoát thân, chưa kịp chiếm đoạt tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-thanh-nien-dung-sung-nhua-cuop-tiem-vang-o-tp-hcm-2222868.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bat-thanh-nien-dung-sung-nhua-cuop-tiem-vang-o-tphcm-1491.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:49:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222840","title":"Nam tài xế taxi hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên ô tô","description":"Tài xế taxi Huỳnh Văn Đấu ở Đà Nẵng đã hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện sinh con.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-tai-xe-taxi-ho-tro-do-de-cho-san-phu-ngay-tren-o-to-2222840.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nam-tai-xe-taxi-ho-tro-do-de-cho-san-phu-ngay-tren-o-to-1468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:15:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222825","title":"Kiến nghị tăng phí 4 tuyến cao tốc từ tháng 1/2024","description":"4 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chủ đầu tư kiến nghị tăng phí từ tháng 1/2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-nghi-tang-phi-4-tuyen-cao-toc-tu-thang-1-2024-2222825.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kien-nghi-tang-phi-4-tuyen-cao-toc-tu-thang-12024-1372.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:27:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222808","title":"Không khí lạnh bổ sung, nền nhiệt miền Bắc lại sắp hạ thấp nhất 11 độ","description":"Đợt không khí lạnh tăng cường tràn về nước ta khoảng 2 ngày tới, khiến nền nhiệt miền Bắc lại hạ thấp nhất dưới 11 độ. Trung Bộ khả năng mưa diện rộng trở lại.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-khi-lanh-bo-sung-nen-nhiet-mien-bac-lai-sap-ha-thap-nhat-11-do-2222808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khong-khi-lanh-bo-sung-nen-nhiet-mien-bac-lai-sap-ha-thap-nhat-11-do-1316.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222787","title":"Phát hiện người đàn ông chết trong vườn cam ở Vĩnh Long","description":"Người đàn ông được phát hiện chết trong vườn cam thuộc huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Quá trình điều tra, công an đã thu giữ một số dấu vết, vật chứng và xác định nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-chet-trong-vuon-cam-o-mien-tay-2222787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/phat-hien-nguoi-dan-ong-chet-trong-vuon-cam-o-vinh-long-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:24:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222761","title":"Phát hiện 3 người trong gia đình tử vong tại nhà riêng ở Cà Mau","description":"Hai vợ chồng cùng con gái mang thai được người dân phát hiện đã tử vong trong nhà riêng ở Cà Mau, các thi thể phân hủy bốc mùi hôi thối.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-tai-nha-rieng-o-ca-mau-2222761.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/phat-hien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-trong-nha-rieng-tai-ca-mau-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222741","title":"Cầm xe máy trả nợ cờ bạc, tài xế xe công nghệ trình báo bị cướp","description":"Tài xế xe ôm công nghệ trình báo bị cướp tài sản nhưng cơ quan chức năng đã làm rõ thông tin trên là giả nên đã quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cam-xe-may-tra-no-co-bac-tai-xe-xe-cong-nghe-trinh-bao-bi-cuop-2222741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cam-xe-may-tra-no-co-bac-tai-xe-xe-cong-nghe-trinh-bao-bi-cuop-1209.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222726","title":"Chở vợ mang bầu va chạm với ô tô tải, người chồng tử vong","description":"Chở vợ đang mang bầu nhưng người đàn ông vẫn phóng xe máy với tốc độ cao trên đường liên xã Kim Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Xe máy va chạm với ô tô tải, khiến 1 người tử vong.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cho-vo-mang-bau-va-cham-voi-o-to-tai-2-nguoi-thuong-vong-2222726.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cho-vo-mang-bau-va-cham-voi-o-to-tai-nguoi-chong-tu-vong-1172.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219129","title":"Cảnh sát PCCC chỉ cách phòng ngừa từ những vụ ô tô bốc cháy","description":"Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, nhiều ô tô bị cháy có nguyên nhân từ \"độ chế\" hệ thống điện trong xe. Ngoài ra, còn do chủ xe để các vật dễ cháy, nổ trong ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-chi-cach-phong-ngua-tu-nhung-vu-o-to-boc-chay-2219129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/canh-sat-pccc-chi-cach-phong-ngua-tu-nhung-vu-o-to-boc-chay-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222725","title":"Người dân nói gì về xe đạp công cộng sau gần 2 năm hoạt động?","description":"Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương mở rộng phạm vi hoạt động của mô hình xe đạp công cộng tại TP.HCM, VietNamNet đã khảo sát ý kiến người dân về mô hình sau gần 2 năm đưa vào hoạt động.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-noi-gi-ve-xe-dap-cong-cong-sau-gan-2-nam-hoat-dong-2222725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nguoi-dan-noi-gi-ve-xe-dap-cong-cong-sau-gan-2-nam-hoat-dong-1160.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:17:37","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222716","title":"Nữ tài xế lái Mercedes đâm đổ tường nhà cổ ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn","description":"Lực lượng chức năng xác định, nữ tài xế lái chiếc Mercedes đâm đổ tường nhà cổ trên phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 (quy định tại Nghị định 100).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-lai-mercedes-dam-do-tuong-nha-co-o-ha-noi-vi-pham-nong-do-con-2222716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/398361049-651925873535213-8490082553283446233-n-1-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219110","title":"Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm PCCC","description":"Sau vụ cháy ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngoài việc rà soát các công trình vi phạm, công tác PCCC đã được đề cao. Mới đây Thủ tướng tiếp tục yêu cầu kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-pccc-2219110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-pccc-928.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222676","title":"Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia","description":"Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/12.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-2222676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-1083.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:48:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222681","title":"Vụ clip cô gái bị nắm tóc kéo lê, hành hung ở TP.HCM: Do mâu thuẫn tình cảm","description":"Qua điều tra, công an xác định vụ cô gái bị hành hung, kéo lê xảy ra hơn nửa tháng trước và nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-clip-co-gai-bi-nam-toc-keo-le-hanh-hung-o-tp-hcm-do-mau-thuan-tinh-cam-2222681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vu-clip-co-gai-bi-nam-toc-keo-le-hanh-hung-o-tphcm-do-mau-thuan-tinh-cam-999.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:38:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222677","title":"Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Tạnh ráo kèm nắng nhẹ, đêm se lạnh","description":"Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, nền nhiệt ổn định khoảng từ 19-23 độ; trong ngày khả năng hửng nắng, đêm và sáng lạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-tiet-ha-noi-3-ngay-toi-tanh-rao-kem-nang-nhe-dem-se-lanh-2222677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thoi-tiet-ha-noi-3-ngay-toi-tanh-rao-kem-nang-nhe-dem-se-lanh-1061.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222633","title":"Chủ tịch QH đến Vientiane dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam","description":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-qh-3-nuoc-2222633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-qh-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-campuchia-lao-viet-nam-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222611","title":"Cầu đi bộ nghìn tỷ bắc sông Sài Gòn là công trình biểu tượng để lại cho đời sau","description":"Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, công trình cầu đi bộ nghìn tỷ đồng nối liền 2 bờ sông Sài Gòn ngoài công năng đi bộ còn là điểm nhấn, biểu tượng để lại cho đời sau.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-di-bo-nghin-ty-bac-song-sai-gon-la-cong-trinh-bieu-tuong-de-lai-cho-doi-sau-2222611.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cau-di-bo-nghin-ty-bac-song-sai-gon-la-cong-trinh-bieu-tuong-de-lai-cho-doi-sau-885.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222620","title":"Tết Dương lịch 2024 được nghỉ 3 ngày liên tiếp","description":"Do ngày 1/1/2024 là thứ hai, cộng với hai ngày cuối tuần, nên dịp Tết Dương lịch 2024 người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-nghi-tet-duong-lich-2024-chinh-thuc-2222620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tet-duong-lich-2024-duoc-nghi-3-ngay-lien-tiep-865.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222596","title":"Huy động hơn 100 người chữa cháy cửa hàng tạp hóa","description":"Hôm nay (4/12), một vụ hỏa hoạn lớn đe dọa khu dân cư xảy ra ở đường Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố 6, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huy-dong-hon-100-nguoi-chua-chay-cua-hang-tap-hoa-2222596.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/huy-dong-hon-100-nguoi-chua-chay-cua-hang-tap-hoa-777.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219119","title":"Cao điểm mùa hanh khô, cảnh báo 'nóng' về cháy rừng","description":"Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bởi thời tiết và sự bất cẩn của người dân đã gây ra những vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-diem-mua-hanh-kho-canh-bao-nong-ve-phong-chong-chay-rung-2219119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cao-diem-mua-hanh-kho-canh-bao-nong-ve-phong-chong-chay-rung-919.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222559","title":"Nữ tài xế lái Mercedes đâm đổ tường ngôi nhà lâu đời nhất phố cổ Hà Nội","description":"Rạng sáng nay, nữ tài xế lái ô tô Mercedes màu trắng đâm đổ tường ngôi nhà cổ trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-lai-mercedes-tong-sap-nha-pho-co-ha-noi-2222559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/o-to-mercedes-dam-do-tuong-ngoi-nha-co-nhat-ha-noi-615.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222142","title":"Năm 2024, Bình Định tập trung đột phá về cải cách hành chính","description":"Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2024, tỉnh Bình Định tập trung đột phá về cải cách hành chính, đạo đức công vụ và sắp xếp vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-2024-binh-dinh-tap-trung-dot-pha-ve-cai-cach-hanh-chinh-2222142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nam-2024-binh-dinh-tap-trung-dot-pha-ve-cai-cach-hanh-chinh-591.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:09:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222554","title":"Khởi tố phó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện ở An Giang","description":"Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Tuấn Minh về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-pho-chanh-van-phong-hdnd-ubnd-huyen-o-an-giang-2222554.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khoi-to-pho-chanh-van-phong-hdnd-ubnd-huyen-o-an-giang-570.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222549","title":"Khỉ tấn công khiến 3 người bị thương, 4 con chó chết","description":"Hai cá thể khỉ tấn công khiến 4 con chó chết, 3 người dân bị thương tại tỉnh Quảng Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khi-tan-cong-khien-3-nguoi-bi-thuong-4-con-cho-chet-2222549.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khi-tan-cong-khien-3-nguoi-bi-thuong-4-con-cho-chet-467.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa