Công an Long An truy tìm cô gái liên quan đến vụ án ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Chiều 16/5 Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vừa phát đi thông báo truy tìm cô Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ tại số 15/2 đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, có chỗ ở khác là số 191A, ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Võ Thị Diễm My - cô gái mà Công an tỉnh Long An đang truy tìm để làm rõ những tố cáo liên quan đến các cá nhân tại "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: TL

Cô Diễm My chính là “nhân vật chính” trong vụ ồn ào, ẩu đả xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” vào cuối tháng 10/2019.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đề nghị ai biết thông tin về cô Võ Thị Diễm My thì báo tin để phối hợp giải quyết.

Về những ồn ào xung quanh “Tịnh thất Bồng Lai”, tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố 5 bị can gồm: bà Cao Thị Cúc (60 tuổi), ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), ông Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), ông Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và ông Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại hầu tra. 4 người còn lại bị tạm giam.

Vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", đến nay Công an tỉnh Long An đã khởi tố 5 bị can. Ảnh: TL

Trong đó, bà Cao Thị Cúc chính là chủ trên giấy tờ đối với ngôi nhà tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau này đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Còn ông Lê Tùng Vân là người đã điều hành mọi hoạt động tại đây.

Trở lại vụ việc của cô Võ Thị Diễm My, Công an tỉnh Long An xác nhận có nhận được đơn trình báo của cha mẹ Diễm My về việc cô gái này bị mất tích. Đồng thời, cha mẹ của Diễm My có tố cáo một số cá nhân sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã có hành vi lạm dụng, xâm hại, ngăn cản quyền công dân, tự do đối với cô.

Do đó, Công an tỉnh Long An truy tìm Võ Thị Diễm My để làm rõ các nội dung tố cáo.

Trước đó, giai đoạn cuối tháng 10/2019 vì truy tìm Diễm My, cha mẹ, người thân của Diễm My và một số người kéo đến “Tịnh thất Bồng Lai” để gây áp lực. Lúc này, đã có ẩu đả xảy ra giữa những người này với người trong “Tịnh thất Bồng Lai” bị thương tích.

Một năm trước, TAND huyện Đức Hoà và tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” trong vụ ẩu đả tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Một người thuộc nhóm của cha mẹ Diễm My là Châu Vinh Hoa (47 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “cố ý gây thương tích” và bồi thường tiền thuốc men, tổn hại sức khoẻ cho bị hại trong vụ án, là Lê Thanh Nhị Nguyên (30 tuổi).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đang mở rộng điều tra đơn của nhiều cá nhân tố cáo về nhiều nội dung khác nhau liên quan đến những người sống tại gia đình bà Cao Thị Cúc, tức tụ điểm “Tịnh thất Bồng Lai”.

Trang Nguyên