ừa qua, đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Bình do Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Công an tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do Thiếu tướng Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm hợp tác và ký biên bản ghi nhớ lần thứ 29 tại thành phố Đồng Hới.

Thời gian qua Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn đã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, phục vụ công tác bảo đảm an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nổi bật như: phối hợp kiểm soát 737.884 lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, phối hợp điều tra, xác minh đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ trốn, tiếp nhận 4 trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật ở Lào bị trả về nước, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng công dân Lào, trao trả 1 công dân Lào đi lạc đường, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự lễ đón, tiếp nhận 36 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào…

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) ký biên bản ghi nhớ lần thứ 29. Ảnh: Công an Quảng Bình

Đồng thời, phối hợp đấu tranh chuyên án chung đối với các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Quảng Bình (BLO), tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết với Công an Khăm Muộn biên bản hội nghị hợp tác năm 2024 về triển khai nhiệm vụ hợp tác về phòng, chống ma túy.

Hỗ trợ Công an tỉnh Khăm Muộn hoàn thành xây dựng 11 trụ sở làm việc, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình và Bộ Công an về triển khai hỗ trợ xây dựng và bàn giao 1 trường, cử 45 đoàn, 234 lượt cán bộ sang trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy…

Trong buổi hội đàm, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn đã cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác đảm bảo an ninh trật tự giữa hai tỉnh trong thời gian qua và thống nhất nội dung hợp tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện giáp biên.

Hai bên đã thống nhất nội dung phối hợp hợp tác trong thời gian tới và đi đến ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 29 gồm 5 nội dung chính, tập trung về hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, hợp tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn cho công dân hai bên trên lãnh thổ nước mình, hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hợp tác trong công tác tuyên truyền và xây dựng lực lượng, cơ chế phối hợp.

Trong dịp này, đoàn đại biểu Công an tỉnh Khăm Muộn đã có buổi thăm, làm việc tại Trại giam Đồng Sơn (Cục C10, Bộ Công an).

Trong không khí cởi mở, thân mật, lãnh đạo Trại giam Đồng Sơn và Công an tỉnh Khăm Muộn đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là về công tác xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đảm bảo tốt việc giam giữ, cải tạo phạm nhân; công tác sản xuất, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân và các mô hình sản xuất…

Đoàn đã trực tiếp đi thực tế và tham quan cơ sở vật chất, hạ tầng làm việc của cán bộ, chiến sỹ và các phân trại giam giữ, khu sản xuất, khu hướng nghiệp dạy nghề, cơ sở y tế phục vụ khám, điều trị cho phạm nhân tại Trại giam Đồng Sơn.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và các kinh nghiệm đã được chia sẻ tại buổi làm việc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Trại giam Đồng Sơn tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai lực lượng.