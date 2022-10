Công an Quảng Trị bắt đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm

Nguồn tin từ Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, ngày 1/10, lực lượng Công an phường Đông Lễ phối hợp Đội nghiệp vụ Công an TP và Văn phòng Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng L.N.S. (sinh năm 1977, thường trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Đối tượng L.N.S. bị bắt sau 20 năm trốn nã. Ảnh Công an cung cấp

S. là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản theo quyết định truy nã số 101 ngày 15/4/1998 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.

Hơn 20 năm trước, L.N.S làm nghề sửa xe tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Đêm 12/12/1997, sau khi nhậu cùng một số người đàn ông trong xóm, S. và 3 người trong số họ rủ nhau ra Quốc lộ 51 (xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai) cướp tài sản. Sau khi gây án, S. đã bỏ trốn.

Hiện, Công an thành phố Đông Hà đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra.