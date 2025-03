Trước tình trạng xe ba bánh, xe công nông tự chế và các loại xe mô tô kéo theo vật khác... gây mất an toàn giao thông tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), sáng 20/3, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an xã La Phù (Hoài Đức) ra quân, xử lý vi phạm.

Do đặc thù có nhiều ngõ ngách nhỏ, nên lực lượng công an đã bố trí các tổ sử dụng mô tô chuyên dụng để tuần tra, phát hiện vi phạm. Mỗi tổ sẽ gồm 4 cán bộ, chiến sỹ đi trên 2 mô tô chuyên dụng, tuần tra khép kín địa bàn.

Chỉ sau ít phút, tổ công tác đã phát hiện được 5 phương tiện gồm các loại xe ba bánh, xe công nông tự chế... đang lưu thông trên các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Đây là các loại phương tiện người dân tự chế dùng để chở hàng hóa, vật liệu xây dựng... không đảm bảo an toàn để tham gia giao thông.

Anh Nguyễn V. N. (SN 2002, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, bản thân được thuê làm tại xưởng sản xuất bao bì trong làng La Phù. Mặc dù không giấy phép lái xe loại 3 bánh nhưng khi được yêu cầu sẽ điều khiển xe tham gia giao thông.

"Tôi được chủ cơ sở yêu cầu điều khiển xe thì làm theo, bản thân cũng biết là nguy hiểm và nếu xảy ra tai nạn, mình là người chịu thiệt nhưng phải chấp nhận", anh Nguyễn V. N. nói.

Anh Nguyễn Đ. H. (SN 1978, quê ở Phú Thọ) cho biết, dù không được đào tạo để điều khiển xe ba bánh nhưng thấy có phương tiện là cứ lên xe đi.

"Tôi nghĩ chỉ lái xe quanh xưởng, quanh đường làng sẽ không sao. Tôi cũng chưa nghĩ đến tình huống khi xảy ra tai nạn sẽ bị xử lý thế nào", anh Nguyễn Đ.H. nói.

Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ Công an xã La Phù (Hoài Đức) cho biết, do đặc thù của xã là hoạt động làng nghề sản xuất bánh kẹo và dệt kim. Đồng thời, đường xá nhỏ, nhiều ngõ ngách nên bà con nhân dân vẫn sử dụng xe ba bánh, xe công nông tự chế để chở hàng hóa.

"Hiện trên địa bàn có hơn 100 xe tự chế, trong đó chỉ có 3 xe được đăng ký, cấp phép. Công an xã đã liên tục tuyên truyền, vận động người dân tự chuyển đổi sang phương tiện khác. Đồng thời, nếu phát hiện vi phạm, đơn vị lập biên bản xử lý, tịch thu phương tiện", Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng nói.

Trong sáng cùng ngày, có 5 trường hợp người dân đưa xe ba bánh tự chế, xe công nông... đến trụ sở Công an xã La Phù để tháo dỡ.

Trung tá Nguyễn Trọng Khanh, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, từ 1/3 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Công an xã La Phù vận động được 11 chủ phương tiện tự tháo dỡ xe tự chế. Ngoài ra, đơn vị cũng lập biên bản xử phạt, tịch thu 9 phương tiện tự chế khác.