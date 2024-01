Chiều 10/1, Công an TP Đà Nẵng có thông tin liên quan đến vụ việc một người lạ đặt chiếc hộp trước cổng trường rồi bỏ chạy.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin "vật thể lạ" xuất hiện trước cổng trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra, xác minh theo quy trình.

Chiếc vali đặt trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra xác định vật thể là này chiếc va vali rỗng. Chủ nhân của vật thể trên là anh L.Q.D (SN 1988, hiện trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Gia đình xác nhận anh L.Q.D. đang điều trị bệnh tâm thần.

Như VietNamNet đưa tin, trưa cùng ngày, nhân viên bảo vệ Trường THPT Phan Châu Trinh phát hiện một người đàn ông cầm hộp màu nâu đứng rất lâu ở trước cổng trường phía đường Lê Lợi.

Thấy nghi vấn, bảo vệ liền đến hỏi, người đàn ông vội vứt hộp rồi bỏ chạy. Nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm, bảo vệ đã báo cáo lãnh đạo trường. Ngay sau đó, nhà trường đã chủ động báo công an và quân đội đến để điều tra vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ban giám hiệu đã di dời tất cả các học sinh đến nơi an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để giăng dây phong tỏa, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường Lê Lợi đến ngã tư đường Lê Duẩn thuộc phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu). Trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh, lực lượng chức năng chuẩn bị nhiều vật dụng triển khai các phương án đảm bảo an toàn.