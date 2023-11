Ngày 1/11, Công an tỉnh Tiền Giang cảnh báo, một vài cá nhân tự xưng là cộng tác viên của cơ quan báo chí có dấu hiệu “dàn dựng” vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Công an Tiền Giang cho biết, các phóng viên, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về báo chí, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện khi tác nghiệp, đưa tin.

Nhiều phóng viên, cơ quan báo chí đưa nhiều tin, bài viết có chất lượng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh xã hội, trong đó có lực lượng công an.

Tuy nhiên, theo Công an Tiền Giang, gần đây cá biệt có một vài cá nhân tự xưng là “cộng tác viên” của các cơ quan báo chí ảo tưởng quyền lực, thường xuyên khai thác các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước hoặc các vi phạm của cán bộ, công chức cùng các mặt trái của xã hội để đưa tin chưa kiểm chứng, thiếu chính xác, thậm chí sai sự thật, công kích các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; đưa tin khi chưa được các cơ quan chức năng công khai hoặc cung cấp.

Công an Tiền Giang cho rằng, thậm chí có dấu hiệu “dàn dựng” vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan Đảng, Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

"Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật nói chung, quy định của pháp luật về báo chí nói riêng sẽ được các ngành chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định", Công an Tiền Giang cho biết.

Công an Tiền Giang đề nghị các phóng viên, các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, nhất là trong kiểm duyệt tin, bài viết; tích cực đưa tin mang tính xây dựng và tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đồng thời thể hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội nhưng không được đưa tin thiếu khách quan, không chính xác, sai sự thật, không đúng định hướng tuyên truyền.