{"article":{"id":"2226904","title":"Công an tìm nạn nhân trong vụ nam thanh niên đi mô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy","description":"Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo tìm nạn nhân trong vụ nam thanh niên đi mô tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) rồi bỏ chạy.","contentObject":"<p><em><strong>XEM CLIP:</strong></em></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00IMTC.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><br>Chiều 14/12, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).</p>

<p>Theo đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 9h5 ngày 9/12 tại đường Nguyễn Trãi (khu vực gần ngã ba Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Trãi).</p>

<p>Vụ tai nạn giữa mô tô mang BKS 29M1- 999.XX do anh N.Đ.Q.L. (SN 1996, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển, đi theo hướng Ngã Tư Sở - quận Hà Đông và xe ga (chưa rõ biển kiểm soát) của người phụ nữ.</p>

<p>Sau đó, xe máy do người phụ nữ điều khiển tiếp tục va chạm với một ô tô đi cùng chiều.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-ma-tuy00-04-12-17still006-918.jpg?width=768&s=KKcZuoZdD1UH3NdYQPN2vQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-ma-tuy00-04-12-17still006-918.jpg?width=1024&s=I8dt6IUAEeUvQrdGKTvyQw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-ma-tuy00-04-12-17still006-918.jpg?width=0&s=eFQBo80-aMKB0LmQz38K2Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-ma-tuy00-04-12-17still006-918.jpg?width=768&s=KKcZuoZdD1UH3NdYQPN2vQ\" alt=\"bat-ma-tuy00-04-12-17still006.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-ma-tuy00-04-12-17still006-918.jpg?width=260&s=2X2o-pRtRqLi2WcKOGA5gA\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).</figcaption>

</figure>

<p>Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị: Ai là người liên quan, người chứng kiến, người biết thông tin về vụ tai nạn giao thông nói trên hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi lại diễn biến sự việc thì liên hệ với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội (qua Đội CSGT đường bộ số 7, địa chỉ số 611 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) hoặc cán bộ thụ lý điều tra Nguyễn Trọng Đồng, số điện thoại: 0912416636. </p>

<p>Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên đi mô tô mang biển số 29M1-999.XX va chạm với xe máy trên đường Nguyễn Trãi. Sau va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy ngã ra đường và bị ô tô đi cùng chiều đâm trúng.</p>

<p>Người gây tai nạn trên đứng lại nhìn nạn nhân ngã rồi phóng xe bỏ đi. Nhiều người cho rằng, hành vi gây tai nạn rồi bỏ đi của nam tài xế rất cần lên án và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính, xử phạt nghiêm theo quy định.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702537133464\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2225618\"><a href=\"/truy-tim-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-voi-phu-nu-roi-bo-chay-o-ha-noi-2225618.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/truy-tim-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-voi-phu-nu-roi-bo-chay-o-ha-noi-858.gif?width=0&s=-h3icYMLTXFYpPshABuQ7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/truy-tim-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-voi-phu-nu-roi-bo-chay-o-ha-noi-858.gif?width=260&s=nI8F0fsQ4gjCN_dj6JXRcw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/truy-tim-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-voi-phu-nu-roi-bo-chay-o-ha-noi-2225618.html\">Truy tìm nam thanh niên đi mô tô gây tai nạn với phụ nữ rồi bỏ chạy ở Hà Nội</a><span class=\"summary__content-desc\">Sau khi va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), nam thanh niên điều khiển mô tô đã bỏ đi.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cong-an-tim-nan-nhan-trong-vu-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-roi-bo-chay-2226904.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/cong-an-tim-nan-nhan-trong-vu-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-roi-bo-chay-908.gif","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/cong-an-tim-nan-nhan-trong-vu-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-roi-bo-chay-909.jpg","updatedDate":"2023-12-14T15:10:05","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226895","title":"Công viên ven sông Sài Gòn thi công ‘thần tốc’, hẹn khánh thành ngày 23/12","description":"Dự kiến vào ngày 23/12, Công viên ven sông Sài Gòn sẽ khánh thành, khai thác một số hạng mục nhằm phục vụ người dân dịp Tết dương lịch 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-vien-ven-song-sai-gon-thi-cong-than-toc-hen-khanh-thanh-ngay-23-12-2226895.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/cong-vien-ven-song-sai-gon-thi-cong-than-toc-hen-khanh-thanh-ngay-2312-863.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T13:51:25","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2226889","title":"Trang trại lợn xây trái phép trên đất rừng sản xuất chưa có giấy phép môi trường","description":"UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu xử lý trang trại lợn có diện tích hàng nghìn mét xây trái phép trên đất rừng sản xuất, chưa có giấy phép môi trường ở thị xã Ninh Hòa.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trai-heo-xay-tren-dat-rung-san-xuat-o-khanh-hoa-chua-co-giay-phep-moi-truong-2226889.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trang-trai-lon-xay-trai-phep-tren-dat-rung-san-xuat-chua-co-giay-phep-moi-truong-837.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T13:27:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226867","title":"Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Tập trung thực hiện chính sách an sinh cho người dân","description":"Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh cho người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-tap-trung-thuc-hien-chinh-sach-an-sinh-cho-nguoi-dan-2226867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-tap-trung-thuc-hien-chinh-sach-an-sinh-cho-nguoi-dan-787.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T12:07:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226862","title":"Hình hài đường đèo Prenn Đà Lạt được đầu tư 552 tỷ đồng sau 10 tháng thi công","description":"Sau thời gian đóng đèo để làm dự án nâng cấp, đường đèo Prenn đã thông xe 3km đầu tiên, giúp giải tỏa ùn tắc cửa ngõ vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-hai-duong-deo-prenn-da-lat-duoc-dau-tu-552-ty-dong-sau-10-thang-thi-cong-2226862.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/hinh-hai-duong-deo-prenn-da-lat-duoc-dau-tu-552-ty-dong-sau-10-thang-thi-cong-744.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T12:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2226819","title":"Tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ của 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên","description":"Nhìn lên ban thờ lập vội, di ảnh 2 bé gái chưa kịp làm, người dân ở thôn Giai Phạm (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) không khỏi bàng hoàng, đau xót.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-tang-thuong-bao-trum-ngoi-nha-nho-2226819.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tang-thuong-bao-trum-ngoi-nha-nho-cua-3-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-739.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T11:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226865","title":"Gần 3.000 công nhân được đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết","description":"Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” sẽ hỗ trợ đưa gần 3.000 lao động đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-3-000-cong-nhan-duoc-di-tau-may-bay-mien-phi-ve-que-don-tet-2226865.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/gan-3000-cong-nhan-duoc-di-tau-may-bay-mien-phi-ve-que-don-tet-716.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T11:48:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225663","title":"Giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá ở Cà Mau tử vong cùng thư tuyệt mệnh","description":"Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá ở Cà Mau được phát hiện tử vong trong phòng làm việc cùng thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư là lời xin lỗi mọi người, vợ con và căn dặn các việc cần làm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-trung-tam-dang-kiem-tau-ca-o-ca-mau-tu-vong-cung-thu-tuyet-menh-2225663.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/giam-doc-trung-tam-dang-kiem-tau-ca-o-ca-mau-tu-vong-cung-thu-tuyet-menh-706.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T11:45:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226817","title":"Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng bừng 30 độ rồi đón đợt rét đậm nhất từ đầu mùa","description":"Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 2 ngày đầu trời tiếp tục nắng mạnh, cao nhất đến 30 độ. Ngày 16/12, không khí lạnh tràn về, mức nhiệt hạ rất mạnh và trời chuyển mưa rét nhất từ đầu mùa.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-tiet-ha-noi-3-ngay-toi-nang-nong-30-do-roi-don-dot-ret-dam-nhat-tu-dau-mua-2226817.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/thoi-tiet-ha-noi-3-ngay-toi-nang-bung-30-do-roi-don-dot-ret-dam-nhat-tu-dau-mua-617.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T10:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226056","title":"Bệnh viện ở Bình Dương vẫn khám chữa bệnh bất chấp sai phạm về PCCC","description":"Mặc dù bị cơ quan chức năng kết luận có nhiều sai phạm về PCCC và thiết kế xây dựng, tạm đình chỉ hoạt động nhưng một bệnh viện ở Bình Dương vẫn bất chấp khám chữa bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/benh-vien-o-binh-duong-van-kham-chua-benh-bat-chap-sai-pham-ve-pccc-2226056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/benh-vien-o-binh-duong-van-kham-chua-benh-bat-chap-sai-pham-ve-pccc-597.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T10:02:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226806","title":"Thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng tử vong sau vụ nổ lớn nghi do cuốn pháo","description":"Thanh niên (18 tuổi) ở Hải Phòng đã tử vong sau vụ nổ trong ngôi nhà, có nhiều xác giấy cuốn pháo và thuốc nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-18-tuoi-o-hai-phong-tu-vong-sau-vu-no-lon-nghi-do-cuon-phao-2226806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/thanh-nien-18-tuoi-o-hai-phong-tu-vong-sau-vu-no-lon-nghi-do-cuon-phao-588.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226682","title":"Dự báo thời tiết 14/12/2023: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt rét đậm","description":"Dự báo thời tiết 14/12/2023, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa hửng nắng. Từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ tiếp tục nắng nhiều.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-14-12-2023-mien-bac-tang-nhiet-truoc-khi-don-dot-ret-dam-2226682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-bao-thoi-tiet-14122023-mien-bac-tang-nhiet-truoc-khi-don-dot-ret-dam-1442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226795","title":"Bắt tạm giam chủ nhà trong vụ sập mái khiến ba người tử vong ở Thái Bình","description":"Chủ công trình nhà ở đã tự ý thay đổi thiết kế và thi công không đúng với giấy phép được cấp, dẫn đến sự cố làm 3 người thiệt mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-chu-nha-trong-vu-sap-mai-khien-ba-nguoi-tu-vong-o-thai-binh-2226795.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tam-giam-chu-nha-trong-vu-sap-mai-khien-ba-nguoi-tu-vong-o-thai-binh-561.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:35:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226778","title":"2 phạm nhân trốn trại giam bị bắt ở gần biên giới Campuchia","description":"Sau khi trốn khỏi trại giam của Bộ Công an, 2 phạm nhân lẩn trốn ở khu vực gần biên giới Campuchia thì bị phát hiện bắt giữ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-pham-nhan-tron-trai-giam-bi-bat-o-gan-bien-gioi-campuchia-2226778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/2-pham-nhan-tron-trai-giam-bi-bat-o-gan-bien-gioi-campuchia-522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226768","title":"Quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm","description":"Trong lúc đang hoạt động, quán karaoke ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy thoát thân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-karaoke-o-binh-duong-boc-chay-du-doi-trong-dem-2226768.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/quan-karaoke-o-binh-duong-boc-chay-du-doi-trong-dem-444.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T08:17:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223401","title":"Mở lối thoát nạn thứ 2 để đảm bảo PCCC cho hàng vạn hộ dân ở chung cư cũ","description":"Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có hàng nghìn tòa chung cư cũ xuống cấp không đảm bảo PCCC, vì vậy, cần giải pháp mở lối thoát nạn thứ 2 để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-loi-thoat-nan-thu-2-de-dam-bao-pccc-cho-hang-van-ho-dan-o-chung-cu-cu-2223401.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mo-loi-thoat-nan-thu-2-de-dam-bao-pccc-cho-hang-van-ho-dan-o-chung-cu-cu-1479.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T07:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226726","title":"Đào tạo, sát hạch lái xe không được dùng ô tô 'cũ nát, hết đát'","description":"Giáo viên dạy thực hành lái ô tô phải có bằng trung cấp nghề, xe tập lái có niên hạn không quá 20 năm kể từ năm sản xuất… là những đề xuất sửa đổi mới nhất trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-tao-sat-hach-lai-xe-khong-duoc-dung-o-to-cu-nat-het-dat-2226726.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nhung-de-xuat-moi-trong-dao-tao-sat-hach-lai-xe-239.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226342","title":"Cận Tết, chủ vườn mai thấp thỏm vì giá giảm gần nửa nhưng thương lái biệt tăm","description":"Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 3 năm qua, nhiều chủ vườn mai điêu đứng vì giá cả giảm mạnh, thưa thớt khách mua.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-tet-chu-vuon-mai-thap-thom-vi-gia-giam-gan-nua-nhung-thuong-lai-biet-tam-2226342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mai-tet-1-00-00-00-00-00-30-1401.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:32:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226451","title":"Công đoàn rốt ráo, triệu công nhân chờ tin vui từ nhà ở xã hội","description":"Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, để phục vụ, chăm lo đời sống người lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-doan-rot-rao-trieu-cong-nhan-cho-tin-vui-tu-nha-o-xa-hoi-2226451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cong-doan-rot-rao-trieu-cong-nhan-cho-tin-vui-tu-nha-o-xa-hoi-1376.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226445","title":"Cá nhân có được phép bán pháo hoa trên mạng xã hội?","description":"Theo luật sư, các tổ chức, cá nhân bán pháo hoa của nhà máy Z121 trên mạng xã hội mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là không phù hợp với quy định của pháp luật","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-nhan-co-duoc-phep-ban-phao-hoa-tren-mang-xa-hoi-2226445.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ca-nhan-co-duoc-phep-ban-phao-hoa-tren-mang-xa-hoi-1458.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226570","title":"Kỹ sư cầu đường nêu điểm 'lạ' dự án đường trăm tỷ vào Sở chỉ huy Điện Biên Phủ","description":"Nhìn con đường Tà Lèng - Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) gần 170 tỷ đồng xuống cấp, kỹ sư cầu đường Nguyễn Văn Cần chỉ ra những điểm bất thường.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-cau-duong-chi-diem-bat-thuong-duong-tram-ty-vao-so-chi-huy-dien-bien-phu-2226570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ky-su-cau-duong-neu-diem-la-du-an-duong-tram-ty-vao-so-chi-huy-dien-bien-phu-1383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226732","title":"Triệu tập 11 người kích động, đăng tin sai về mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam","description":"Công an Hà Tĩnh vừa triệu tập, làm việc với 11 người dân có hành vi quá khích, kích động, cản trở lực lượng chức năng cắm mốc quy hoạch mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-tap-11-nguoi-kich-dong-dang-tin-sai-ve-mo-cat-phuc-vu-cao-toc-bac-nam-2226732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/trieu-tap-11-nguoi-kich-dong-dang-tin-sai-ve-mo-cat-phuc-vu-cao-toc-bac-nam-1610.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T22:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226698","title":"Cháy ngùn ngụt cửa hàng đồ 'mẹ và bé', nhiều người ôm tài sản tháo chạy","description":"Cửa hàng bán đồ \"mẹ và bé\" ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy, người dân cùng nhân viên nhanh chóng di dời tài sản ra ngoài.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-ngun-ngut-cua-hang-do-me-va-be-nhieu-nguoi-om-tai-san-thao-chay-2226698.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chay-ngun-ngut-cua-hang-do-me-va-be-nhieu-nguoi-om-tai-san-thao-chay-1470.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T21:13:03","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226663","title":"Đề xuất nhận diện cá nhân khi giao dịch để đề phòng cướp ngân hàng","description":"Công an TP.HCM cùng đại diện 20 ngân hàng có hội sở đóng trên địa bàn cùng họp bàn về giải pháp phòng, ngừa tội phạm cướp ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-nhan-dien-ca-nhan-khi-giao-dich-de-de-phong-cuop-ngan-hang-2226663.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/de-xuat-nhan-dien-ca-nhan-khi-giao-dich-de-de-phong-cuop-ngan-hang-1390.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226673","title":"Bắt giam người phụ nữ ở Thanh Hóa nhiều lần thông tin sai sự thật","description":"Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Xuyến (SN 1974, trú thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc) vì nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giam-nguoi-phu-nu-o-thanh-hoa-nhieu-lan-thong-tin-sai-su-that-2226673.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bat-giam-nguoi-phu-nu-o-thanh-hoa-nhieu-lan-thong-tin-sai-su-that-1387.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:45:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226634","title":"Công an nhận định nguyên nhân vụ 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên","description":"Theo nhận định của cơ quan công an, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh đã nói với người nhà về việc tiêu cực.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-nhan-dinh-nguyen-nhan-vu-3-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-2226634.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cong-an-nhan-dinh-nguyen-nhan-vu-3-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-1311.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T18:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa