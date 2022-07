Công an TP.HCM chỉ đạo nóng về cấp căn cước công dân

Từ những phản ánh này cùng với việc lần lượt làm việc với Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Công an liên quan đến Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), nay Ban giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, tính đến nay đã thu nhận hơn 5,6 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, trong đó có hơn 5,3 triệu hồ sơ đã được đơn vị truyền dữ liệu về Bộ Công an, đạt tỉ lệ hơn 94%.

Công an TP.HCM cho biết đã cấp trả hơn 4,5 triệu căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh: Thanh Tùng

Công an TP đã cấp trả hơn 4,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip đến người dân, đạt tỉ lệ 99% trên tổng số thẻ mà Bộ Công an gửi về địa phương.

Mới đây, Đại tá Lê Công Vân - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an TP.HCM đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Công an TP. Trong đó, Đại tá Vân đề cập rõ những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện đề án trên địa bàn.

Cụ thể, về cơ sở hạ tầng, đường truyền kết nối hệ thống mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các dịch vụ công thiết yếu, các dịch vụ công 3, 4 đôi lúc còn hoạt động chập chờn, dẫn đến tốc độ truy xuất, tra cứu thông tin còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Ngoài ra, trang thiết bị phục vụ cho đề án đã cũ và chưa đồng bộ hoá trong việc sử dụng phần mềm, đường truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến giữa cơ quan Công an và các sở, ngành, địa phương.

Công an TP.HCM có những lý giải về một số bất cấp trong việc thực hiện Đề án 06 mà gần đây người dân liên tục phản ánh. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh đó, về nhân lực phục vụ đề án, hiện nguồn cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, do đó việc tập trung cho đề án trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả tốt nhất…

Theo Công an TP, gần đây đã nhận được phản ánh từ người dân về một số bất cập liên quan đến việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip, như: người dân đã lấy số nhưng phải chờ đến 2 - 3 ngày mới được tham gia thực hiện thủ tục hay như có trường hợp, người dân đã thực hiện xong các thủ tục nhưng sau một khoảng thời gian vẫn không nhận được thẻ căn cước...

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và TP. Thủ Đức nghiêm túc rà soát và xác định nguyên nhân dẫn đến các bất cập.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM triển khai xe lưu động, làm luôn cả ban đêm để người dân thuận tiện thực hiện các thủ tục làm căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Thanh Tùng

Qua đó, Công an TP xác định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện khách quan, như: một số địa bàn đông dân cư như TP.Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường, người dân có nhu cầu làm căn cước công dân và các loại giấy tờ khác rất lớn. Tuy nhiên, máy móc, thiết bị phục vụ… chưa đáp ứng nhu cầu thực tế dẫn đến quá tải cục bộ ở các địa phương này.

Về phản ánh của người dân đã hoàn tất các thủ tục theo quy định nhưng lâu nhận được thẻ căn cước công dân gắn chip, Công an TP cũng xác định nguyên nhân do có sự sai lệch giữa các trường thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư so với thông tin người dân tự kê khai. Do đó cơ quan chức năng không thể in được thẻ để cấp trả đến người dân.

Trên cơ sở đó, Ban giám đốc Công an có chỉ đạo nóng trong việc thực hiện Đề án 06 như: tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ; tổ chức cấp căn cước lưu động, đến tận nhà, tận nơi làm việc và học tập của công dân; tổ chức xe đưa, đón và phục vụ thức ăn, nước uống đến người dân khi tham gia làm căn cước công dân gắn chip...

Công an TP còn chỉ đạo nghiêm, Ban Chỉ huy công an các địa phương thường xuyên quán triệt cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này phải có thái độ ứng xử đúng mực, nhiệt tình hướng dẫn và hết lòng phục vụ người dân; hạn chế thấp nhất những sai sót; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Cán bộ phải luôn cầu thị, tôn trọng, ghi nhận, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí, công dân để không ngừng hoàn thiện từng khâu trong quy trình công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới, đơn vị nào tiếp tục để xảy ra tình trạng người dân hoặc các cơ quan báo chí phản ánh nhiều lần liên quan đến công tác cấp và trả thẻ căn cước công dân thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công an TP.