Ngày 21/6, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Minh Hồng về tội "Trốn thuế".

Việc ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với bà Hồng diễn ra ngày 5/6 do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Công an TP.HCM thực hiện. Bà Hồng bị điều tra về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn theo quy định.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng (Ảnh: Tư liệu)

Công an TP.HCM thông tin, quá trình điều tra, đã xác định bà Hồng có hành vi trốn thuế số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Bà Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội, có đơn xin nộp khắc phục hậu quả để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện gia đình của bà Hồng đã nộp khắc phục trước số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.HCM.