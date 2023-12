Lễ ra quân cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được Công an TP.HCM tổ chức sáng 15/12.

Hàng trăm chiến sĩ công an thuộc các lực lượng tham gia buổi ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động. Do đó, công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán, thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/02/2024.

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng bày tỏ cảm kích với việc lực lượng CATP đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm "tín dụng đen", xâm phạm sở hữu.

Cũng trong buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu gửi lời động viên, thăm hỏi các chiến sĩ trong đợt ra quân dịp cuối năm.

Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều nữ chiến sĩ CSGT.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự trong dịp lễ Tết sắp đến.

Sau lễ ra quân, các lực lượng thuộc Công an TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm.