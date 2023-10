Ngày 11/10, Công an TP Hải Phòng phát đi thông báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam tài xế Phạm Trung Dũng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, tối 7/9, Tổ công tác số 1 của Bộ Công an, gồm: Cục CSGT và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ phối hợp với phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tổ chức lập chốt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên đường Lê Hồng Phong (Đông Khê, Ngô Quyền).

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Trung Dũng (Ảnh: CACC)

Đến 20h30 cùng ngày, Tổ công tác dừng ô tô mang BKS 30A - 872.09 do tài xế Phạm Trung Dũng (SN 1986, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển. Tuy nhiên, tài xế Dũng không chấp hành kiểm tra, có lời nói xúc phạm, bôi nhọ làm mất uy tín lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, người này còn liên tục quay clip và đưa ra nhiều yêu cầu trái các quy định, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Tại Bắc Giang, tối 25/9, Tổ công tác của Cục CSGT phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại đường Xương Giang (TP Bắc Giang).

Tổ công tác ra tín hiệu dừng ô tô BKS 30T-31xx do ông Đinh Công Bình (SN 1974 trú tại TP Bắc Giang) điều khiển, nhưng người này không chấp hành mà còn hất 1 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động lên nắp capo xe.

Xe đi được 10m, khi các thành viên trong Tổ công tác áp sát, tài xế mới dừng lại. Qua kiểm tra, xác định tài xế Bình vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,203mg/L khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã ra Quyết định tạm giữ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tại Hải Dương, cũng với hành vi "Chống người thi hành công vụ" khi bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Đức Hiếu (SN 2005, trú tại TP Hải Dương) còn liều lĩnh sử dụng xe máy đâm ngã, gây chấn thương với lực lượng làm nhiệm vụ.

Cụ thể, tối 7/10, tài xế Nguyễn Đức Hiếu điều khiển xe máy mang BKS 34B4-094.92 đi trên đường Trường Chinh (TP Hải Dương). Khi thấy CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này không chấp hành, lạng lách, bỏ chạy và đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Cơ quan công an, đại diện viện kiểm sát lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (Ảnh: Hoàng Mai)

Đến ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam với đối tượng Nguyễn Đức Hiếu để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tại Bắc Ninh, tài xế Lê Ngọc (trú tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh)- là cán bộ tại một ngân hàng chi nhánh Tiên Sơn (TP Từ Sơn), đã bất ngờ đấm thẳng vào mặt mặt cán bộ, chiến sĩ CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, vào 22h ngày 8/9, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại tỉnh lộ 295B, khu Khả Lễ (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), đã dừng kiểm tra ô tô mang BKS 99A-010.XX do tài xế Lê Ngọc điều khiển. Lực lượng công an xác định, tài xế này, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,118 mg/L khí thở. Không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có đăng kiểm phương tiện.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tình trạng người điều khiển phương tiện say xỉn, chống đối CSGT kiểm tra nồng độ cồn gia tăng trong thời gian qua.

Chỉ tính riêng từ 30/8 - 5/10, với 6 tổ công tác của Cục CSGT trực tiếp kiểm tra tại 45 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đã phát hiện, lập biên bản 44 tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn. Ngoài ra, các tổ công tác cũng bàn giao cho công an địa phương khởi tố 3 vụ chống người thi hành công vụ (tại Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng); 2 vụ với 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (tại Cao Bằng, Thái Nguyên).

Đại diện Cục CSGT khẳng định, việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ tiếp tục được duy trì với tinh thần "không ngoại lệ, không vùng cấm". Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý cương quyết, không cho phép xin xỏ, bỏ qua vi phạm. Các trường hợp cố tình không chấp hành hoặc chống đối lực lượng làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, Cục CSGT đề nghị Công an các địa phương đẩy nhanh quá trình xác minh, làm rõ, sớm khởi tố các vụ chống người thi hành công vụ để tạo tính răn đe.