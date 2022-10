Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy lớn ở quán District K

Theo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h32 ngày 17/10 tại quán District K, địa chỉ số 30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1. Ngay khi tiếp nhận thông tin, PC07 huy động 12 xe chữa cháy cùng 87 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy

Sau gần 2 giờ, cảnh sát đã dập tắt đám cháy. May mắn, thời điểm xảy ra hỏa hoạn cơ sở kinh doanh này đang dừng hoạt động để sửa chữa nên không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 300/800m2.

Bước đầu, nguyên nhân hỏa hoạn được nhận định trong quá trình sửa chữa gây cháy. Hiện cơ quan chức năng mời chủ cơ sở và nhóm thi công về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Quán District K là khu phức hợp ẩm thực, giải trí khá nổi tiếng giữa trung tâm TP.HCM. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CA TP.HCM từng công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự, trong đó có Công ty TNHH nhà hàng cà phê District K (quán District K).

Cảnh sát PCCC xử dụng xe thang để tiếp cận khống chế đám cháy

Như VietNamNet thông tin, sáng nay người dân sống gần hiện trường nghe phát ra nhiều tiếng nổ trong quán và sau đó khói bùng lên mù mịt. Do cơ sở kinh doanh này thiết kế nội thất là những vật dụng bén lửa như mút, xốp… khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng kèm theo khói độc bốc nghi ngút.

Vụ cháy với khói độc lan rộng ra xung quanh khu trung tâm TP nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn… gây náo loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân, du khách...

