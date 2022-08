Công an TP.HCM thông tin vụ án giết người ở huyện Nhà Bè

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông tin chi tiết về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè mới đây.

Theo đó, khoảng 20h10 tối 6/8, Công an huyện Nhà Bè nhận tin báo của anh T.V.H (41 tuổi, là nhân viên bảo vệ Công ty Vạn Hưng Phát) về việc phát hiện thi thể một người đàn ông, trên cơ thể đầy thương tích, nằm tại đường số 17, khu dân cư Phú Xuân.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin về vụ án. Ảnh: Linh An

Khi nhận trình báo, Công an TP.HCM chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác và Công an huyện Nhà Bè vào cuộc điều tra.

Công an xác định nạn nhân là anh Lê Hoàng P. (34 tuổi quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An). Anh P. là nhân viên một xưởng gỗ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can có liên quan đến cái chết của anh P., là Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 7).

Nghi can Đinh Trọng Tiến khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đến sáng 10/8, Công an đã bắt giữ Tiến khi đối tượng ở tỉnh Bến Tre. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đã sát hại anh P.

Cụ thể, Tiến khai, trước đây nạn nhân P. có vay mượn của Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả. 19h tối 6/8, P. đi xe gắn máy từ Long An đến quận 7 gặp Tiến rồi rủ nhau đi nhậu.

Dọc đường đi, Tiến có nhắc lại khoản nợ và đòi nợ P. dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Khi đến đường số 17, khu dân cư Phú Xuân thì dừng xe lại, hai người tiếp tục cự cãi.

Tiến rút một con dao trong người ta tấn công, đâm liên tiếp vào ngực, bụng, đầu, vai... khiến anh P. gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến lấy xe gắn máy chạy về nhà, lau sạch những dấu vết rồi bỏ trốn.

Nghi phạm gây án tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu cho hay, cơ quan công an khi nhận tin báo đã vào cuộc khẩn trương, áp dụng biện pháp nghiệp vụ và đã bắt giữ được nghi can sau 50 giờ gây án.

Theo đại diện Công an huyện Nhà Bè, nạn nhân P. có tiền án 9 năm tù liên quan đến ma tuý. Sau khi chấp hành án, trở về xã hội thì chạy Grab để kiểm sống. Giữa P. và Tiến là mối quan hệ bạn bè. Số tiền nợ là P. mượn của Tiến từ 6 năm trước. Được biết, trực tiếp chỉ đạo khám phá vụ án này là Đại tá Mai Hoàng, tân Phó giám đốc Công an TP.HCM.