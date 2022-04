Công an TP.HCM tìm người bị lừa từ thiện bởi chuyện hư cấu ‘bác sĩ Trần Khoa’

Theo đó, hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ việc liên quan đến câu chuyện lừa đảo từng lấy nước mắt của cộng đồng thông qua câu chuyện “bác sĩ Trần Khoa” xảy vào năm 2021.

Công an cho biết, đang điều tra dấu hiệu của hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Nguyễn Thị Minh Thy (SN 1998, ngụ xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và một số đối tượng khác thực hiện thông qua chiêu thức dựng những câu chuyện cảm động nhằm kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt.

Câu chuyện hư cấu của nhân vật ảo "bác sĩ Trần Khoa" đã lấy đi nước mắt cộng đồng, từ đó có nhiều người gửi tiền từ thiện. Ảnh: Mạng xã hội

Cụ thể, công an đã xác minh, vào năm 2018, Nguyễn Thị Minh Thy đã lập và quản lý quỹ của “nhóm từ thiện 82” hay còn gọi là “nhà 82” trên mạng xã hội Facebook, nhằm mục đích kêu gọi, bán hàng gây quỹ từ thiện, nhận tiền từ những nhà hảo tâm. Nhóm này đã đăng tải những bài viết cảm động, từ đó nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền, hiện vật cho nhóm “nhà 82”.

Đến ngày 7/8/2021 một tài khoản facebook là “Trần Khoa”, là thành viên của “nhóm nhà 82” đã đăng tải một bài viết làm lay động, lấy nước mắt của cộng đồng mạng.

Cụ thể, câu chuyện nói về trường hợp bác sĩ Trần Khoa đã rút ống thở của mẹ mình bị nhiễm Covid-19 đang nguy kịch để nhường cho một sản phụ đang sắp sinh con và cuối cùng vị bác sĩ mổ bắt con thành công cho người mẹ này.

Từ câu chuyện, nhiều người đã chia sẻ lan toả trên mạng xã hội, gây xúc động mạnh. Nhưng sau đó được xác định là câu chuyện hư cấu.

Có nhiều người khắp nơi đã gửi tiền từ thiện cho Nguyễn Thị Minh Thy, “nhóm nhà 82” và bác sĩ Trần Khoa thông qua những thông tin trên mạng xã hội. Nhóm này sau đó đã chiếm đoạt tiền từ thiện...

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra vụ việc liên quan đến Nguyễn Thị Minh Thy, “nhóm nhà 82”, “bác sĩ Trần Khoa”. Công an đề nghị những cá nhân, tổ chức đã ủng hộ, gửi tiền, tài sản cho những người “nhóm nhà 82” hãy đến trình báo tại đội 8, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc điện thoại 0693187244), gặp điều tra viên Trần Văn Trị để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Trang Nguyên