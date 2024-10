Ngày 7/10, Công an TPHCM họp sơ kết quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 do Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

Theo báo cáo của Ban giám đốc, tội phạm về trật tự xã hội thời gian này được kéo giảm sâu so với 9 tháng liền kề và cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ điều tra, khám phá được nâng cao. Công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm được đẩy mạnh và có nhiều kết quả tích cực.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công an TPHCM

Cụ thể, trong 9 tháng, Công an TPHCM đã đấu tranh, làm tan rã 48 băng nhóm; bắt, xử lý 169 đối tượng và hiện đang tiếp tục tập trung đấu tranh 13 băng nhóm, với 45 đối tượng.

Cũng từ đầu năm đến nay, công an khởi tố 59 vụ án, với 81 bị can liên quan đến tội phạm về kinh tế, môi trường; riêng trong quý 3, khởi tố 100 vụ với 160 bị can liên quan đến các tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường...

Nhìn nhận về tội phạm liên quan đến ma tuý, Ban giám đốc Công an cho rằng, vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp. Chỉ trong 9 tháng, Công an TP đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ/6.137 đối tượng (tăng 754 vụ, tương ứng 44,99% so với cùng kỳ); thu giữ hơn 982kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và tang vật khác; đã khởi tố 2.076 vụ án.

Riêng trong quý 3, số vụ liên quan đến ma tuý được khám phá là 817 vụ, với 2.045 đối tượng (tăng 232 vụ, tương ứng 39,66% so với cùng kỳ).

Lãnh đạo Bộ Công an có thư khen lực lượng Công an TPHCM có những chiến công xuất sắc trong giai đoạn gần đây khi triệt phá những đường dây ma tuý lớn. Ảnh: Công an THCM.

Đồng thời, Công an TPHCM tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp, quản lý Căn cước, triển khai Đề án 06 của Chính phủ; điển hình là cao điểm “90 ngày đêm rà soát, cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ triển khai Luật Căn cước và Đề án 06 trên địa bàn thành phố”; đạt kết quả cao và tiếp tục triển khai công tác quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Công an TP cũng triển khai hiệu quả xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn; kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan nghi vấn hoạt động “độ chế xe”. Từ đó, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm đồng bộ ở 3 tiêu chí so với giai đoạn cùng kỳ.

Trung tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo các đơn vị bám sát công tác trọng tâm của Bộ Công an, chủ động tham mưu các kế hoạch triển khai lực lượng, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án. Các đơn vị phát huy tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý người nước ngoài, các hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy, nổ…