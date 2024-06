Ngày 28/6, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02).

Theo đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhận quyết định điều động làm Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM. Ảnh: CA

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, thay Trung tá Nguyễn Thành Hưng.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng (42 tuổi, quê Đông Anh, TP Hà Nội) là người trưởng thành từ lực lượng cảnh sát hình sự; sau đó, được điều động giữ chức Phó trưởng phòng cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai, rồi Phó trưởng phòng và Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM.

Ở các vị trí trên, Trung tá Hưng đều để lại dấu ấn bằng những chiến công phá án xuất sắc. Trung tá Hưng từng 4 lần nhận Huân chương Chiến công do Chủ tịch nước trao tặng, nhiều bằng khen của Bộ Công an, Công an và UBND các tỉnh, thành.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng là một trong những gương mặt điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.

Đại tá Phạm Đình Ngọc làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM. Ảnh: CA

Đại tá Phạm Đình Ngọc (50 tuổi, quê Thanh Hoá), cũng trưởng thành từ lực lượng Cảnh sát hình sự. Trước đây, Đại tá Ngọc từng giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TPHCM, rồi được bổ nhiệm làm Trưởng Công an quận 12. Nay Đại tá Ngọc trở lại với cương vị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.