Bị lừa do muốn "làm việc nhẹ, hưởng lương cao, đầu tư ít hưởng nhiều"

Tại Quảng Ninh, thông qua công tác điều tra cho thấy, tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phạm vi hoạt động rộng từ vùng sâu, vùng xa, đến thành thị. Bị hại thuộc nhiều thành phần trong xã hội, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 58 vụ lừa đảo trên không gian mạng, số tiền bị thiệt hại hơn 69 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Đức Dũng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thường sử dụng 3 thủ đoạn chủ yếu.

Thứ nhất, là các đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người bị hại đã gửi đơn trình báo tới cơ quan công an. Đơn cử, ngày 25/7, chị L.T.N. (trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) bị các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh lừa đảo tài khoản ngân hàng qua hình thức Internet banking, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Thứ hai, là các đối tượng thường đánh vào lòng tham của nhiều người, kêu gọi đầu tư các sàn giao dịch tài chính ảo trên mạng, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Thứ ba, là thủ đoạn kêu gọi gửi tiền online từ đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Chị L.T.N. tới trình báo cơ quan công an sau khi bị các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Bên cạnh nhóm các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao, nhóm hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng cũng diễn biến khó lường.

Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh 7 vụ việc, 66 đối tượng. Trên không gian mạng, nhiều trang web, ứng dụng liên quan đến hoạt động cá cược (Bet88, Go88, Sunwin…) vẫn tồn tại. Các bài viết, video, hình ảnh quảng cáo đánh bạc trực tuyến liên tục mời gọi, thu hút người tham gia.

Qua công tác điều tra, xử lý tội phạm cho thấy, nguyên nhân tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp. Đặc trưng của tội phạm này là hoạt động không biên giới, hậu quả nhanh. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hơn khi nghiên cứu kỹ về đặc điểm tâm lý của bị hại, chủ yếu đánh vào điểm yếu và lòng tham làm việc nhẹ, hưởng lương cao, đầu tư ít hưởng nhiều.

"Phương thức hoạt động của loại tội phạm này ngày càng xuất hiện yếu tố nước ngoài. Phạm vi gây án rộng, các đối tượng chủ mưu tập trung tại các nước như Campuchia, Lào, Trung Quốc…, từ đây chúng dùng các thiết bị, công cụ tấn công các cá nhân để lừa đảo, sau khi chiếm đoạt được tiền chúng thay đổi thông tin để che giấu, nhằm đối phó với lực lượng điều tra", Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Trong năm 2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 61 tố giác về tội phạm sử dụng công nghệ cao, xác lập, triệt phá 5 chuyên án về loại tội phạm này.

Lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đăng ký tạm trú của người nước ngoài, nhập cảnh vào Quảng Ninh, nhất là các địa bàn trọng điểm về du lịch, biên giới.

Đồng thời đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Trần Đức Dũng nhận định, thời gian tới tình hình tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt tội phạm ngày nay có xu hướng chuyển trục rất rõ nét từ truyền thống sang phi truyền thống, không giới hạn tuổi, vùng lãnh thổ, tội phạm trung gian sử dụng công nghệ cao.

Các đối tượng là người nước ngoài câu kết với các đối tượng là người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.

Một nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" tại TP Hạ Long thông qua mạng Internet bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Để giải quyết, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, vấn đề “sim rác” cần được quan tâm xử lý vì nó gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Các đối tượng sử dụng chứng minh thư giả để mở tài khoản, sau đó dùng "sim rác" để liên lạc, kết nối với nạn nhân. Do vậy, việc tăng cường công tác quản lý và loại bỏ “sim rác” là điều rất cần thiết.

Hơn nữa cần bổ sung một số quy định về quy trình, hồ sơ mở tài khoản ngân hàng tài khoản, ví điện tử thanh toán lưu động của khách hàng để ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản ảo như hiện nay.