Tối 3/1, Công an TP.HCM họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM nhấn mạnh, dịp cuối năm, mà dân gian thường gọi là tháng Củ Mật, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là trộm, cướp, cướp giật và lừa đảo có diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC02 làm chủ công, thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh.

Công an TP.HCM đã thành lập 10 tổ công tác 363, bố trí tuần tra, kiểm soát khắp các địa bàn, kết hợp với Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện để đấu tranh với các loại tội phạm này và mục tiêu “đánh mạnh, đánh trúng” vào nơi tiêu thụ tài sản nhằm “cắt cầu, giảm cung”.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Linh An

"Lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, hệ thống chính trị để phòng ngừa tối đa, mang lại sự bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết”, Trung tá Hưng khẳng định.

Nhắc lại vụ nhóm đối tượng dùng súng cướp gần 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank huyện Hóc Môn, Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức, mời toàn bộ đại diện các ngân hàng có hội sở đóng trên địa bàn đến để hội ý, họp bàn nhằm đưa ra các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Công an TP.HCM có đưa ra giải pháp, đề xuất nhận diện cá nhân khi giao dịch. Ý tưởng này được đại diện các ngân hàng đồng tình và cho biết, sẽ triển khai sớm nhất có thể. Cụ thể, các ngân hàng lắp camera nhận diện khuôn mặt cá nhân đến giao dịch. Khi người dân đến, phía ngân hàng yêu cầu phải cởi khẩu trang, mũ, áo khoác...

Bên cạnh đó, công an cũng xây dựng các biện pháp nghiệp vụ tổng thể, để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng.

Với loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thời gian qua, Bộ Công an, Công an TP.HCM và các tỉnh thành liên tục đưa ra khuyến cáo, nhận diện các thủ đoạn để người dân biết, nắm rõ mà từ đó phòng tránh.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng cảnh báo: “Không có chuyện cơ quan điều tra làm việc qua điện thoại và yêu cầu người dân chuyển tiền. Bản chất tội phạm lừa đảo là lợi dụng không gian trên mạng nên người dân cần hết sức lưu tâm, không giao dịch với bất cứ số điện thoại, người lạ nào liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản”.