Công an truy tìm cô gái 16 tuổi mất tích khi đến TP.HCM làm việc

Ngày 13/6, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) - cô gái mất tích khi từ Phú Yên đến TP.HCM làm việc.

Ngọc có chiều cao khoảng 1,55 m, da trắng, tóc dài màu đen. Thời điểm mất tích, cô gái này mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác jean màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen, quần jean màu xanh, giày màu trắng.

Ngọc bị mất tích khi vào TP.HCM làm việc. Ảnh: A.H.

Công an quận Bình Thạnh đề nghị cơ quan các Phòng PC01, PC02, PV06, Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện phối hợp truy tìm. Khi phát hiện Ngọc, đề nghị báo ngay cho Công an quận Bình Thạnh qua số điện thoại 0283.8412.122.

Trước đó chiều 5/6, Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách của hãng vận tải Minh Cường từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh) vào sáng 6/6.

Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Ông Hương cùng với tờ rơi tìm con gái mất tích. Ảnh: A.H.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương (cha Ngọc) đã trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách nay 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.

“Đã gần một tuần mất liên lạc với con gái, gia đình tôi rất lo lắng. Khi đi, con gái mang theo 2 triệu đồng cùng valy màu đen”, người cha cho biết thêm.

