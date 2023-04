Theo đó, khoảng 1.500 quả cầu gang trên lan can ven hồ Tây đã "biến mất". Thời điểm mất được xác định là khoảng năm 2020 - 2021, khi dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng.

PV VietNamNet đã có ghi nhận, dọc các tuyến phố Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Quảng Khánh,... xung quanh hồ Tây (Hà Nội), có tới hàng nghìn quả cầu gang trên lan can bị vặt trụi, gây mất mỹ quan đô thị.

Khoảng 1.500 quả cầu bị lấy mất. Ảnh: Bảo Khánh

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, để lấy được các quả cầu gang phải sử dụng búa hoặc xà beng, bởi, tất cả các quả cầu trên lan can đều được hàn chắc chắn vào cột trụ. Vị lãnh đạo nhận định nhóm lấy các quả cầu gang khoảng 2 - 3 người.

Những quả cầu gang được hàn chắc chắn vào lan can, nhưng vẫn bị kẻ gian lấy mất. Ảnh: Bảo Khánh

Trước thực trạng này, theo ông Tuấn, UBND quận đã có văn bản giao các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân có ý thức giữ gìn tài sản chung, tài sản công cộng.

Đồng thời, công an quận và các phường thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi trộm cắp quanh hồ Tây.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đang có đề án lắp đặt thêm các camera an ninh tại các khu vực công cộng nhằm phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn đô thị để xử lý.