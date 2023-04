Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đang xử lý các bãi xe không phép hoạt động trên địa bàn 2 xã Thanh Liệt và Tân Triều.

Theo ghi nhận, những bãi xe này chỉ có lối mòn dẫn vào những khu đất trống được quây tôn, hoặc ngụy trang buôn bán cây cảnh. Gần như, các xe ô tô tải đi qua đều bị thu tiền qua cổng rồi được hướng dẫn vào trong bãi.

Trong bãi xe tự phát có nhiều phương tiện chăng biển nhà xe.

Trong bãi, xe tải được chăng biển ghi rõ nhà xe, số điện thoại để khách đến nhận và gửi hàng đi các tỉnh thành và ngược lại. Hoạt động của các bãi xe bắt đầu nhộn nhip từ 10h sáng đến đêm khuya.

Cụ thể, trên địa bàn xã Thanh Liệt, ngay sát một tòa chung cư nằm trên đường Nguyễn Xiển, sau dãy ki-ốt bán cây cảnh là lối đi hẹp dẫn vào bãi xe chủ yếu nhận hàng đi các tỉnh phía Nam.

Trong khi đó, trên đường Chu Văn An (xã Thanh Liệt) cũng tồn tại một bãi xe với hàng trăm xe hoạt động mỗi ngày trong lối đi hẹp, phía ngoài là buôn bán cây cảnh.

Trên địa bàn xã Tân Triều, có ít nhất gần 10 bãi xe hoạt động tại đường số 10 tại một KĐT nằm ở thôn Yên Xá và khu vực làng nghề Triều Khúc.

Các bãi xe này hoạt động công khai, có người trông giữ và thu tiền ô tô ra vào. Đặc biệt, khu đường nội bộ sau KĐT Green City ngõ 286 Nguyễn Xiển, nơi đây bị biến thành bãi xe, lấn chiếm toàn bộ lòng đường. Chủ bãi xe dựng lán quây tôn ngay trên khu đất này để điều hành.

Việc hoạt động của các bãi xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên. Công an huyện Thanh Trì, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần xử lý nhưng chưa dứt điểm, sau đó lại đâu vào đấy.

Bãi xe không phép hoạt động ngay sát tòa chung cư cao tầng nằm sát mặt đường Nguyễn Xiển.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Lăng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) cho biết: "Ngày 6/4, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính với ông Đặng Xuân Khu - đại diện bãi trông giữ phương tiện 280A Nguyễn Xiển, ông Nguyễn Quỳnh Dương - đại diện bãi trông giữ phương tiện 280B Nguyễn Xiển, ông Nguyễn Ngọc Minh - đại diện bãi trông giữ phương tiện 286 Nguyễn Xiển, ông Nguyễn Phong Văn - đại diện bãi trông giữ phương tiện 300 Nguyễn Xiển".

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Triều, biên bản xử phạt thể hiện, do nhu cầu đỗ, gửi xe của người dân trong khu vực nên các cá nhân trên đã tự ý đứng ra nhận và tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe, lập bến khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định. Với việc xử phạt hàng triệu đồng, các cá nhân vi phạm đã cam kết chấm dứt ngay hoạt động khai thác bãi đỗ xe không phép và đề nghị chủ phương tiện tự di chuyển xe ra khỏi khu đất.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Văn Lăng cũng thừa nhận: "Khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì các xe ô tô không dám vào bãi xe tự phát. Khi lực lượng chức năng rời đi thì đâu lại vào đó. Chính quyền địa phương cũng muốn làm dứt điểm nhưng không thực hiện được, chúng tôi đã báo cáo huyện Thanh Trì vấn đề này".

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho rằng: "UBND huyện Thanh Trì và Ban chỉ đạo 197 cũng đã chỉ đạo rồi, các xã phải thực hiện vấn đề này. Cơ quan công an vẫn duy trì, không để bãi xe tự phát".

Về việc có hay không các đối tượng xã hội “bảo kê” các bãi xe không phép, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết: "Ai bảo kê mới là quan trọng, công an không có chuyện đó đâu". Công an huyện Thanh Trì sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ việc có hay không chuyện các đối tượng xã hội "bảo kê" bãi xe không phép trên địa bàn.

Khi được hỏi có tình trạng xe vào các bãi xe tự phát bị thu tiền không, sau khi được cung cấp thông tin, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì khẳng định: "Cơ quan công an sẽ cho kiểm tra".

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì thông tin: "Trước tiên, Công an huyện giao công an các xã Thanh Liệt, Tân Triều báo cáo về vụ việc". Tới đây, lực lượng công an tiếp tục phối hợp cùng thanh tra giao thông, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chống tái vi phạm tại các địa điểm nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, tự ý lập bến bãi.