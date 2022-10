Công an Vũng Tàu điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh dã man bằng mũ bảo hiểm

Ngày 27/10, Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại địa bàn phường 7, liên quan đến việc nữ sinh P.N.P.U. - đang học lớp 10 tại một trường tư thục trên địa bàn, bị nhóm lạ mặt đánh dã man bằng mũ bảo hiểm.

Nữ sinh U. bị vây đánh dã man bằng mũ bảo hiểm ở vùng đầu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Đồng thời, thăm hỏi động viên để nữ sinh này ổn định tinh thần học tập.

Theo xác minh ban đầu từ Công an TP Vũng Tàu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 15/10, tại khu vực "lồng sắt" thuộc khu 5 tầng, phường 7, TP Vũng Tàu. Thời điểm này, em P.N.P.U. (SN 2007, học sinh lớp 10 tại một trường tư thục ở TP Vũng Tàu), cùng 4 người khác đến khu vực "lồng sắt" trên để gặp T.T.V. (SN 2007, trú phường 7, TP. Vũng Tàu), Thuý An cùng nhóm bạn quen biết ngoài xã hội khoảng 4-5 người (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) của An, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi nhau, V. đi ra phía sau lưng U. cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu U. và dùng chân đá vào người U. gây thương tích.

Người đàn ông (áo trắng) đi đường chứng kiến sự việc đã lao vào can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Như tin đã đưa, trưa ngày 24/10 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng dã man bằng mũ bảo hiểm. Theo đoạn clip, có 8 người (gồm 3 nam, 5 nữ) đứng vây em U., sau đó 2 bạn nữ lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân, một số người còn lại đứng nhìn và quay clip.

Vụ việc dừng lại khi có một người đàn ông đi xe đạp chứng kiến đã chạy đến căn ngăn, tuy nhiên nhóm trên vẫn hùng hổ tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh, đá và kéo lê nữ sinh.

Ngày 24/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Hoàng Nhật (cha của nữ sinh P.N.P.U.) cho biết, ông vẫn chưa hết bức xúc trước việc con mình bị đánh dã man, vào ngày nghỉ cuối tuần trong lúc đi chơi thể thao cùng bạn.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa em U. đi băng bó vết thương, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Vũng Tàu và đến Công an phường 7 để trình báo sự việc, đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi côn đồ của nhóm trên.

Theo ông Nhật, nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội giữa em U. và một nữ sinh đang học tại trường THPT trên địa bàn. Sau khi đánh, một người trong nhóm trên còn nhắn tin thách thức, đe dọa em U. và gửi clip đã đánh em cho gia đình.

