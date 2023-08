Chiều 9/8, Công an Lai Châu cho biết, những ngày qua trên địa bàn có mưa to tập trung diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa rất to gây lũ cục bộ trên sông suối, lũ quét, sạt lở đất tại một số địa bàn.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân kéo đất sau sạt lở. Ảnh CACC.

Theo đó, lũ quét, sạt lở đất làm 4 người chết, 4 người bị thương, 2 người mất tích tại huyện Than Uyên. Về tài sản, 160 ngôi nhà, 5 trường học bị ảnh hưởng, hư hỏng…

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị đã huy động trên 65 lượt phương tiện, trên 400 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, điều tiết giao thông qua các khu vực bị sạt lở, nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập.

Bên cạnh đó, công an cũng tiến hành thăm, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Công an vượt lũ hỗ trợ người dân. Ảnh CACC.

Cơ quan công an cũng đang tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm 2 trường hợp mất tích ở huyện Than Uyên.

Hình ảnh Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi, giúp đỡ người dân: