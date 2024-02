Từ đêm qua tới nay, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip có cảnh la hét, sắp ẩu đả được cho là xảy ra tại nơi ở của Nguyễn Lệ Nam Em (28 tuổi, quê Tiền Giang, là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015) tại phường An Phú, TP. Thủ Đức.

Theo nội dung clip, một nhóm người đi trên nhiều ô tô kéo đến nơi ở của Nam Em, xảy ra ồn ào và có dấu hiệu sắp ẩu đả với ông B.H.C. (42 tuổi, là người yêu của Nam Em) và một số người khác.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hoa khôi Nam Em cũng đang live stream (tức phát trực tiếp).

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, ngày 27/2, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường An Phú xác minh, làm rõ về những clip trên. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào gần 0h ngày 27/2.

Clip trên mạng xã hội thể hiện có nhóm người kéo đến nơi ở của hoa khôi Nam Em. (Ảnh cắt từ clip)

Nguồn tin cũng cho hay, cơ quan Công an đang mời làm việc đối với hoa khôi Nam Em và ông B.H.C. Ngoài ra, công an trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định nhóm người kéo đến nhà Nam Em, nhằm tiến hành mời làm việc.

Được biết, trong thời gian gần đây, hoa khôi Nam Em và ông B.H.C. có nhiều buổi live stream trên mạng xã hội gây ồn ào.

Người đẹp Tiền Giang đã có những phát ngôn tiết lộ thông tin "sốc" nhưng chưa rõ đúng sai trong làng giải trí. Sau đó, người yêu của cô cũng xuất hiện, có những phát ngôn "sốc", ồn ào qua lại với một số người khác.

Trước diễn biến này, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có giấy mời làm việc đối với Nguyễn Lệ Nam Em. Theo giấy mời, cơ quan chức năng sẽ làm việc với Nam Em vào sáng 28/2 để xác minh các tài khoản mạng xã hội cũng như các phát ngôn của cô này trên mạng.