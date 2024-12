Phòng luyện Speaking ảo “gây sốt” trong cộng đồng học IELTS online. Ảnh: Prep

Thông qua những phân tích, đánh giá chi tiết, cựu giám khảo IELTS Jackson Howard nhận xét: “Công nghệ Prep AI đang tiệm cận với khả năng chấm điểm của một giám khảo IELTS thực thụ”.

Cựu giám khảo IELTS Jackson Howard đánh giá Prep AI chấm sát thi thật. Ảnh: Prep

Cựu giám khảo IELTS Jackson Howard đang là Trưởng khoa Tiếng Anh tại trường Đại học Western Sydney Úc. Theo đại diện Prep, ông Jackson Howard đã thực hiện đánh giá 10 bài Speaking do Prep AI chấm và cho biết 7 trong số 10 bài đã đưa ra kết quả tương đương với mức điểm giám khảo đưa ra. Số bài còn lại, cựu giám khảo tiết lộ rằng điểm do Prep AI chấm chỉ chênh lệch trong khoảng 0,5 so với điểm của giám khảo.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chấm sát với kỳ thi thực tế đã đóng góp một phần quan trọng trong việc luyện thi IELTS Speaking của người học hiện nay. Người học sẽ được đánh giá đúng trình độ, hiểu rõ khả năng của bản thân, từ đó có thể điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp để đạt được mức điểm mục tiêu.

Hỗ trợ đưa ra kế hoạch học tập giúp người học cải thiện mức điểm

Không chỉ chấm điểm bài IELTS Speaking sát thi thật, Prep AI còn có khả năng phân tích và chỉ ra được ưu điểm và vấn đề lớn nhất mà người học gặp phải. Từ đó, Prep AI đưa ra một kế hoạch học tập, liệt kê ra các đầu mục người học cần làm cụ thể để cải thiện ngay vấn đề gặp phải.

Prep AI có khả năng nhận xét ưu - nhược điểm và đề xuất định hướng cải thiện rõ ràng dựa vào những điểm cần cải thiện trong bài. Ảnh: Prep

Với những nhận xét rõ ràng như vậy, người học online vẫn có thể hiểu bản thân đang cần tập trung cải thiện phần nào nhất, học có định hướng và mục tiêu rõ ràng. Và đó chính là yếu tố then chốt để người học có cơ hội cải thiện điểm số của bản thân.

Ghi nhận và nâng cấp bài nói

Theo Prep, Prep AI không đơn thuần biết chỉ ra và gợi ý sửa những lỗi sai mà còn bám sát sứ mệnh mà Prep muốn hướng tới là “mỗi người học cần được ghi nhận về khả năng học tập”.

Chỉ mất 5s để phân tích nhưng Prep AI có thể đếm được học viên đã làm tốt được bao nhiêu từ vựng, cấu trúc tốt trong bài để tiếp tục phát huy tốt hơn ở bài làm sau. Nếu một người thầy, một người cô có thể khen bạn làm tốt, thì Prep AI cũng có thể, khích lệ tinh thần bạn hơn sau mỗi lần luyện tập.

“Prep AI cũng đang làm tốt vai trò sửa lỗi chi tiết trong bài Speaking, chỉ lỗi sai phát âm kỹ tới từng âm tiết, lỗi sai ngữ pháp hay từ vựng cũng sẽ có gợi ý sửa cụ thể và giải thích kèm theo”, đại diện Prep cho hay.

AI chỉ lỗi chi tiết về mặt phát âm, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp, với độ chính xác lên đến 95%. Ảnh: Prep

Bên cạnh đó, Prep AI còn có khả năng nâng cấp bài nói lên một mức điểm tốt hơn bằng việc gợi ý hàng loạt các từ vựng, cấu trúc và diễn đạt nâng cao nhưng vẫn giữ nguyên 100% ý tưởng ban đầu của người học. Nhờ học từ chính ý tưởng của bản thân mà người học có khả năng ghi nhớ và hiểu các diễn đạt mới nhanh hơn, lâu hơn.

Khi học với bài nâng cấp từ bài nói gốc, người học sẽ biết ngay mình có thể cải thiện từ vựng, diễn đạt… ra sao để đạt điểm cao hơn cho bài nói sau. Ảnh: Prep

Kể từ ngày thông báo ra mắt phiên bản cải tiến, Phòng Speaking ảo Prep AI cũng nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo học viên.

Bạn Thảo Trang (17 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “So với bản cũ trước đây thì bây giờ Phòng Speaking ảo đã đổi mới hơn rất nhiều, em rất bất ngờ và hào hứng với các tính năng mới, giao diện mới. AI chấm kỹ và chi tiết hơn trước rất nhiều, và em chỉ cần đọc kỹ các nhận xét là em biết mình cần phải cải thiện các vấn đề mình đang gặp phải ra sao”.

Công nghệ Prep AI hứa hẹn làm thay đổi thói quen học của nhiều người học ở Việt Nam khi không phải ai cũng có cơ hội được học trực tiếp với giáo viên thực tế.

Quốc Tuấn