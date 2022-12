Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Tại hội nghị, ông Trần Nhật Huy - Giám đốc KVT đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và giải pháp thực hiện của KVT.

Lãnh đạo công ty cho biết, trong năm 2022, KVT đã đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19. Nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo tổng công ty; sự ủng hộ của các ban, ngành, chính quyền địa phương cùng những nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, KVT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được tổng công ty giao với nhiều dấu ấn nổi bật.

Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang chúc mừng và kêu gọi tập thể KVT phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực để sẵn sàng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ

Theo đó, sản lượng khí ẩm về bờ chỉ đạt 95,8% kế hoạch nhưng ước tới 31/12/2022, sản lượng LPG sản xuất tại nhà máy GPP Dinh Cố đạt 273,6 nghìn tấn, vượt 8,4% kế hoạch; sản lượng Condensate đạt 96,9 nghìn tấn, vượt 2,2% kế hoạch. Tổng lượng hàng qua các kho do KVT quản lý ước đạt 1,67 triệu tấn, đạt 131,0 % so với kế hoạch năm. KVT cũng tiếp nhận 1.092 tàu, 36.250 xe bồn vào xuất hàng.

Công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh - lao động được KVT thực hiện tốt. Tính đến hết tháng 11/2022, công ty không để xảy ra các trường hợp cháy, nổ, tai nạn lao động; số sự cố kỹ thuật ở mức thấp với 3 sự cố mức 1.

Bầu chọn các đại biểu thay mặt KVT tham dự hội nghị người lao động PV GAS 2022

Trong năm qua, công tác đoàn thể của KVT cũng đạt được nhiều thành tích cao như: Giải Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao PV GAS; giải Nhất hội thao Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PV GAS; lần thứ 4 liên tiếp đạt giải Nhất khối chuyên ngành tại hội thao Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Đội thi PV GAS với các thành viên tới từ KVT đại diện thi đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ 9.

Các đại biểu PV GAS chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương Liên - Chủ tịch Công đoàn Công ty - Phó Chủ tịch đoàn đã trình bày báo cáo thực hiện nghị quyết lao động; thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ tại KVT. Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của người lao động.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cũng bày tỏ quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 đã đề ra để từng bước thực hiện mục tiêu đưa KVT trở thành đơn vị tiêu biểu về mọi mặt trong tổng công ty nói riêng cũng như trong khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Doãn Phong