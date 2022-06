Công ty công nghệ cao nhưng lại "sản xuất" thực phẩm chức năng giả

Thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường cho biết, tổ công tác Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Công an xã Đại Lâm kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các đối tượng có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tại Công ty cổ phần Công nghệ cao EUPHA, địa chỉ: Quốc lộ 31, thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Các tài liệu, đồ vật bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác bắt quả tang các nhân viên của Công ty cổ phần Công nghệ cao EUPHA đang tiến hành dán nhãn phụ lên các vỏ hộp có chữ nước ngoài ghi nội dung: Collagen + A, E, C 12000mg (Gold), Made in USA; nhãn phụ có nội dung: Thực phẩm chức năng Collagen + A, E, C 12000mg (Gold), nhà sản xuất: AVA PHARMACEUTICAL COMPANY, địa chỉ: Ô 01/Lô 15 điểm công nghiệp làng nghề xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; phân phối độc quyền: Công ty TNHH Thương mại BTC Thanh Xuân, địa chỉ: Số 25, ngõ 523, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, qua kiểm tra cho thấy nhà kho của Công ty cổ phần Công nghệ cao EUPHA có để nhiều tem nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, lọ nhựa, hộp nhựa, các viên nang mầu nâu được đóng kín trong túi nilông, cùng các dụng cụ để đóng gói.

Tổ công tác đã tiến hành thu giữ, tạm giữ 16 thùng chứa các viên nang màu nâu, các viên nang được bọc kín trong túi ni lông và một số thiết bị, tài liệu, vỏ hộp có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Sức khỏe & Đời sống