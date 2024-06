Ông Nguyễn Quốc Toàn - Giám đốc Công nghệ 9Pay

Ưu tiên đơn vị cloud sở hữu flashform hạ tầng số mạnh mẽ

Là một nền tảng thanh toán, 9Pay luôn đối mặt với nhu cầu truy xuất dữ liệu nhanh chóng và ổn định để phục vụ lượng truy cập cao. Hàng tháng, nền tảng này phải xử lý khối lượng lớn giao dịch tài chính, đòi hỏi hạ tầng mạnh mẽ và ổn định.

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe này, 9Pay đã chọn giải pháp Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) từ CMC Cloud. 9Pay sử dụng dịch vụ Elastic Compute và Kubernetes (K8S) trên nền tảng CMC Cloud. CMC Cloud giúp 9Pay tận dụng hạ tầng đám mây mạnh mẽ mà không cần đầu tư vào phần cứng vật lý, giảm chi phí và tăng cường khả năng mở rộng linh hoạt.

Ông Nguyễn Quốc Toàn - Giám đốc Công nghệ 9Pay chia sẻ các tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn dịch vụ Cloud bao gồm thương hiệu, hạ tầng Data Center, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tối ưu chi phí. CMC Cloud là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Cloud hàng đầu tại Việt Nam, với hạ tầng Data Center đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật và thời gian Uptime cao. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của CMC cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp, đồng thời giúp khách hàng quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả để tối ưu chi phí.

CMC Cloud xây dựng hạ tầng với các máy chủ từ những hãng hàng đầu như Dell và HP, trang bị chip với xung nhịp cao từ 2.8 - 3.0 GHz. Điều này đảm bảo hiệu năng tối ưu cho ứng dụng của 9Pay. Với các máy chủ hiệu năng cao, CMC Cloud có thể xử lý lượng truy cập lớn và đảm bảo tính ổn định cho các dịch vụ fintech. Ngoài ra, việc sử dụng chip với xung nhịp cao còn giúp tối ưu hóa các tác vụ xử lý dữ liệu phức tạp, điều rất quan trọng trong các giao dịch tài chính.

Đội ngũ tư vấn CMC Cloud hỗ trợ 9pay trên đa kênh chăm sóc khách hàng

Hiệu suất hoạt động của hệ thống 9Pay trên CMC Cloud được đánh giá cao, đặc biệt là với dịch vụ K8s. Dịch vụ K8s của CMC Cloud có nhiều tính năng nổi bật như Node Group, Auto Scale, Auto Healer và Elastic Load Balancer. Node Group cho phép tạo nhiều node group để triển khai các cụm ứng dụng khác nhau, giúp 9Pay dễ dàng quản lý và phân bổ tài nguyên theo nhu cầu. Auto Scale giúp tăng giảm tài nguyên linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và đảm bảo hoạt động ổn định, điều này rất cần thiết khi khối lượng giao dịch biến động mạnh. Auto Healer kiểm tra và thay thế các node kém hiệu suất, đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái tối ưu.

CMC Cloud đạt mức sẵn sàng 99,95%

Ông Lê Văn Đoàn, chuyên gia Điện toán Đám mây CMC Telecom cho biết, CMC Cloud cam kết mức độ sẵn sàng 99,95%, đảm bảo thời gian Uptime cao cho hệ thống ứng dụng của khách hàng. Hạ tầng của CMC được xây dựng với tài nguyên lớn, luôn sẵn sàng mở rộng hoặc tăng tài nguyên khi cần thiết. Điều này rất quan trọng cho các doanh nghiệp fintech, nơi mà mỗi phút gián đoạn có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng.

CMC Cloud đáp ứng tốt khả năng co giãn linh hoạt khi lưu lượng tài nguyên tăng giảm đột ngột

Ngoài ra, CMC Cloud đạt được các chứng chỉ bảo mật quốc tế uy tín như ISO và PCI-DSS, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hệ thống thanh toán của 9Pay. Việc đạt được các chứng chỉ bảo mật quốc tế như ISO và PCI-DSS là minh chứng cho cam kết của CMC trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng, yếu tố quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Các tính năng bảo mật như Security Group, Cloud Firewall và Cloud WAF giúp bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo an toàn cho các giao dịch tài chính.

CMC Cloud cung cấp nhiều lựa chọn backup, từ Full backup đến Incremental backup, với chi phí lưu trữ tối ưu. Khả năng khởi tạo backup đơn giản và nhanh chóng giúp 9Pay tiết kiệm chi phí vận hành và chi phí dự phòng thảm họa. Việc hỗ trợ nhiều tùy chọn backup giúp 9Pay dễ dàng quản lý và khôi phục dữ liệu khi cần thiết, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

Qua những kinh nghiệm triển khai trên CMC Cloud, ông Toàn chia sẻ thêm: "CMC Cloud đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của 9Pay. Nhờ CMC Cloud, 9Pay có thể xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời đảm bảo an toàn cho dữ liệu khách hàng. CMC Cloud là nền tảng quan trọng giúp 9Pay phát triển bền vững và vươn xa hơn trong tương lai".

Với những ưu điểm vượt trội và khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu khắt khe của lĩnh vực fintech, CMC Cloud đã chứng tỏ mình là giải pháp đám mây phù hợp cho 9Pay. Việc lựa chọn CMC Cloud không chỉ giúp 9Pay tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính, một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực fintech.

Thuý Ngà