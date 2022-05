Công ty Luật Thái An - ‘đối tác pháp lý tin cậy’ của người dân, doanh nghiệp

Công ty Luật Thái An được Sở Tư pháp TP. Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động số 01020264/TP/ĐKHĐ ngày 28/09/2007. Bên cạnh trụ sở chính ở Hà Nội, Luật Thái An còn có chi nhánh tại Thái Nguyên.

Trải qua 15 năm phát triển, dưới sự điều hành của thành viên sáng lập là tiến sĩ luật, luật sư Nguyễn Văn Thanh, đến nay, Công ty Luật Thái An đã làm việc cùng với nhiều người dân, doanh nghiệp, tổ chức…, đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng với mục tiêu trở thành “Đối tác pháp lý tin cậy”.

Đơn vị tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết tranh chấp

Đại diện Luật Thái An cho biết, ngay sau khi thành lập, Luật Thái An được lựa chọn là đối tác của các công ty viễn thông Hà Nội, Quảng Nam, Bắc Ninh... thông qua tổng đài tư vấn pháp luật 1088. Ngày nay, với tổng đài 1900633725, khách hàng Luật Thái An sẽ không mất thời gian di chuyển hay chờ đợi, được hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp pháp luật nhanh chóng, kịp thời. Ngoài ra, khách hàng có thể đến văn phòng công ty để được làm việc trực tiếp với luật sư; hoặc được tư vấn luật bằng văn bản qua email, chuyển phát...

Lĩnh vực tư vấn pháp luật tại Luật Thái An khá đa dạng: Từ dân sự, hình sự, doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, bất động sản, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, đến thừa kế, con nuôi, hôn nhân gia đình, xử phạt hành chính, trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo và kiện tụng...

Song song với tư vấn pháp luật, Luật Thái An còn triển khai các dịch vụ giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng, với đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Theo đại diện Luật Thái An, đến nay các luật sư của Luật Thái An đã tham gia bảo vệ thành công quyền lợi hợp pháp của hàng ngàn khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong nhiều các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình…

Những ưu điểm nổi bật của Luật Thái An

Về phí dịch vụ, đến với Luật Thái An, khách hàng dễ dàng tính toán chi phí khi bảng phí dịch vụ được đăng tải công khai trên website của hãng luật. Mọi vấn đề của khách hàng luôn được giải quyết với mức phí thấp, thủ tục nhanh gọn.

Với tầm nhìn là hãng luật hàng đầu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân và gia đình…; Công ty luật Thái An cam kết luôn đưa ra giải pháp pháp lý tối ưu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, vì “Thành công của khách hàng”.

Đại diện Luật Thái An chia sẻ: “Mỗi hãng luật thường hoạt động, có kinh nghiệm trên một hoặc một số lĩnh vực. Bởi vậy, trước khi thuê luật sư, khách hàng cần tìm hiểu lĩnh vực dịch vụ của hãng luật có phù hợp với yêu cầu của mình hay không. Tại Luật Thái An, các vấn đề của khách hàng sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng bởi đội ngũ luật sư chuyên sâu đa lĩnh vực”.

Công ty Luật Thái An có tệp khách hàng cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với sự chuyên nghiệp, tận tâm, Luật Thái An “được lòng” nhiều khách hàng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp từ lâu đã gắn bó, coi Luật Thái An như “luật sư riêng” hoặc đối tác pháp chế của họ.

Đại diện công ty cho biết, Luật Thái An được nhiều doanh nghiệp lớn trong nước, cùng các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ… sử dụng dịch vụ hoặc trở thành đối tác. Trong đó, nổi bật có: Tổng công ty CP Tài chính Dầu Khí Việt Nam (PVFC), VNPT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, HALICO; Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thuộc EVN, Viện Khoa học & Công nghệ Quân sự, Viện nghiên cứu công nghiệp rừng; Marubeni, JX Nippon Oil & Energy, Lotte, Oxfam, Thermex, Lavie, Kambria & Ohmnilabs…

Công ty luật Thái An Website: https://luatthaian.vn

Tổng đài: 1900633725

Công ty Luật Thái An là thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Doãn Phong