BlackPink trong show diễn cuối cùng của 'Born Pink'.

Cuối tháng này, hợp đồng cũ giữa BlackPink và YG Entertainment sẽ kết thúc.

Những ngày qua, truyền thông và mạng xã hội xôn xao thông tin các thành viên của BlackPink sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với YG Entertainment. Chỉ duy nhất Rosé ký tiếp hợp đồng với công ty. Trong khi đó Jennie, Jisoo và Lisa được cho là đang thương thảo với các công ty đại diện khác.

Giữa lúc các fan của BlackPink đang hoang mang, YG Entertainment đã ra thông báo ngắn gọn để trấn an dư luận: “Hiện tại hợp đồng gia hạn của BlackPink chưa được xác nhận và tất cả vẫn đang được thương thảo".

Trong khi đó, theo báo cáo độc quyền từ TV Report, Lisa có khả năng sẽ ký hợp đồng trị giá 37,7 triệu USD với một hãng thu âm của Mỹ thay vì gia hạn hợp đồng với YG Entertainment. Hiện tên của công ty này vẫn chưa được tiết lộ.

Cuối tuần trước, 4 cô gái của BlackPink đã kết thúc tour lưu diễn Born Pink với show diễn cuối cùng tại Gocheok Sky Dome ở quê nhà Seoul với hàng loạt bản hit: Pink Venom, How You Like That, Pretty Savage, Solo, Flower, Money.... cùng những màn trình diễn bùng nổ.

Seoul là điểm mở màn Born Pink tháng 10/2022 và cũng là điểm diễn cuối cùng để khép lại tour lưu diễn toàn cầu của BlackPink sau gần 1 năm với 66 show diễn tại 34 thành phố trên khắp thế giới, hút 1,8 triệu khán giả.

Đây rất có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được thấy đủ 4 thành viên BlackPink biểu diễn, nếu tin đồn trở thành sự thật.

BlackPink giao lưu với khán giả trước khi bắt đầu biểu diễn tại Hà Nội

An Na