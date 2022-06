Công ty thực phẩm Việt Nam nâng cao hiệu suất trong đại dịch nhờ chuyển đổi số

Nhờ đó, toàn bộ quá trình vận hành trên nền tảng số của URC Việt Nam trở nên nhanh hơn và an toàn hơn.

Không chỉ dừng ở đó, đầu năm 2021 khi đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp buộc phần lớn nhân viên phải làm việc từ xa, URC Việt Nam đã quyết định áp dụng thêm mô hình bảo mật Zero Trust cho toàn bộ hạ tầng điện toán đám mây của công ty.

“Cứ 5 năm chúng tôi lại cập nhật hệ thống một lần, nhưng lần này chúng tôi quyết định làm nhiều hơn thế. Sau một thời gian làm việc với Microsoft, chúng tôi rất tin tưởng vào các công nghệ của họ. Chúng tôi đã đồng hành cùng Microsoft trong việc đưa mô hình Zero Trust vào hệ thống với sự phối hợp của 2 đối tác là DMSPro và NTT Global.”, ông Hoàng Tuấn Quỳnh, Giám đốc CNTT của URC Việt Nam, cho biết.

Vận hành an toàn hơn trên đám mây

Vì URC Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý cả URC Đông Dương, bao gồm Lào và Campuchia, nên phần đầu tiên của kế hoạch là chuyển mạng WAN tại chỗ sang mạng WAN ảo thông qua kết nối VPN để liên kết tài nguyên từ tất cả các địa điểm, bao gồm văn phòng và những nhân viên làm việc tại nhà.

“Điều cốt lõi của chuyển đổi số là phải đảm bảo rằng các giao dịch đều được thực hiện an toàn. Do đó, mọi bộ phận trong hệ thống của chúng tôi cần phải được kết nối và có khả năng chia sẻ dữ liệu với nhau một cách hiệu quả. Khách hàng của chúng tôi cần được làm việc trong một môi trường an toàn và bảo mật.”, Karen Salgado, Giám đốc CNTT của URC Group, cho biết.

Ông Quỳnh cũng cho biết thêm: “Sau khi hoàn thành hệ thống cốt lõi, chúng tôi đã chuyển Hệ thống quản lý kênh phân phối (DMS) sang Trung tâm dữ liệu Azure ở Singapore. Hiệu suất và khả năng tương thích rất tuyệt vời và tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây.”

Toàn bộ quá trình chuyển đổi chỉ mất 6 tháng để hoàn thành, bất chấp cả thời điểm phong tỏa do đại dịch COVID-19. Ông Quỳnh kể lại: “Toàn bộ dự án đã được hoàn thành qua hình thức trực tuyến, không ai trong chúng tôi gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch để triển khai vào cuối tuần và trong giai đoạn thấp điểm để tránh bị gián đoạn. Thật may mắn rằng dự án đã diễn ra suôn sẻ.”

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Với việc triển khai diễn ra nhanh chóng, URC Việt Nam đã sớm nhận được nhiều lợi ích. “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tiết kiệm chi phí. Với cùng một khoản chi phí bỏ ra, chúng tôi mong muốn đạt được nhiều giá trị hơn. Với Azure, mọi thứ hoạt động nhanh hơn, suôn sẻ hơn và an toàn hơn. Vì vậy, thay vì chỉ tiết kiệm chi phí, chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian”, ông Quỳnh cho biết.

Trong tương lai, URC Việt Nam dự định tiếp tục triển khai chiến lược đổi mới liên tục. “Chúng tôi muốn chuyển nhiều hệ thống hơn lên Azure. Tiếp theo sẽ là hệ thống quản trị nguồn nhân lực, sau đó là hệ thống kho hàng. Tại URC Việt Nam, chúng tôi có tư duy cầu tiến về đổi mới kỹ thuật số, và sự hỗ trợ hết mình từ đội ngũ quản lý sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình này”, ông Quỳnh cho biết.

Hải Hồ