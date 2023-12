Đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL trao Quyết định Giấy chứng nhận số TQC.07.5705 ngày 12/12/2023 cho Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) sáng ngày 14/12/2023.

Quyết định này có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của PTC1 chịu sự đánh giá giám sát định kỳ không quá 12 tháng/lần, tương ứng tối thiểu 2 lần đánh giá giám sát trong 3 năm Giấy chứng nhận có hiệu lực.

Tại buổi công bố trao chứng nhận, TS. Lê Quang Trung - Trưởng ban thẩm xét, Thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận TQC CGLOBAL cho biết: Chứng nhận ISO 45001:2018 là chứng nhận cho hệ thống quản lý của tổ chức phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 vào hệ thống quản lý thể hiện tổ chức quan tâm đến vấn đề an toàn trong nghề nghiệp của cán bộ nhân viên và người lao động, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

TS. Lê Quang Trung đọc quyết định trao chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001:2018 cho PTC1

Để có được chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001:2018 là cả một quá trình triển khai theo 4 giai đoạn mà PTC1 đã thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Với mục đính thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại trừ và giảm thiểu các rủi ro với CBCNV trong công ty, các đơn vị công tác, trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới truyền tải điện, PTC1 khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Đây cũng là mục tiêu, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động trong năm 2023 của PTC1.

Theo ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1, để có được chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001:2018, PTC1 đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện: Công ty có địa bàn hoạt động rộng trên 28 tỉnh thành, nhiều khu vực, vị trí có địa hình khó khăn, hiểm trở; Khối lượng quản lý vận hành tăng theo từng tháng; Đặc thù ngành nghề đa số CBCNV làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Quá trình bắt đầu triển khai bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19;… Tuy nhiên lãnh đạo EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và công ty đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu.

Đại diện PTC1 nhận chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001:2018

Theo ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng An toàn PTC1, PTC1 luôn nỗ lực đảm bảo môi trường làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng đến phát triển bền vững.

Quốc Tuấn