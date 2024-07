Cáp Nhĩ Tân là một thành phố ở cực Bắc Trung Quốc đồng thời là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Nơi đây được mệnh danh là “thành phố băng” vì có mùa đông dài, lạnh mà mùa hè lại ngắn. Từ năm 1999 đến nay, thành phố này có truyền thống tổ chức lễ hội băng tuyết kéo dài từ tháng 12 đến đầu tháng 3.

Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân vừa khai trương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vào ngày 6/7, công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân chính thức được mở cửa, đồng thời nhận kỷ lục Guinness là “Công viên băng tuyết trong nhà lớn nhất thế giới”.

Trớ trêu thay, thời điểm khai trương lại trùng đúng đợt nắng nóng ở Cáp Nhĩ Tân, với nhiệt độ ngoài trời lên tới 29 độ C. Trong khi công viên giải trí trong nhà này vẫn phải duy trì nhiệt độ lạnh từ -8 độ C đến -12 độ C.

Với diện tích 23.800 m2, Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân được chia thành 9 khu vui chơi theo chủ đề với 13 triển lãm nghệ thuật điêu khắc kết hợp tương tác. Nhờ sử dụng các kỹ thuật điêu khắc băng tiên tiến và kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh, công viên hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm nhập vai chân thực và đầy sống động.

Băng sử dụng trong công viên được lấy từ sông Tùng Hoa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng cộng, đơn vị thi công đã sử dụng đến 20.000 m3 băng để xây dựng công viên. Số băng này được lấy từ sông Tùng Hoa - một con sông nổi tiếng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Bước vào bên trong, du khách như hòa vào một thế giới kỳ diệu tràn ngập băng, ánh sáng, giải trí, ẩm thực hảo hạng và các tác phẩm sáng tạo.

Ngoài ra, công viên còn có các tác phẩm điêu khắc băng sống động về trái cây, kem và bánh được làm bằng thuốc nhuộm ăn được thông qua quy trình nhuộm màu đặc biệt thân thiện với môi trường.

Lễ hội băng tuyết thường niên của thành phố Cáp Nhĩ Tân thường thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi năm. Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đi vào hoạt động với kỳ vọng có thể giúp kéo dài mùa du lịch của thành phố và biến nơi đây thành điểm đến quanh năm của du khách thập phương.