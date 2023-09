Dự thảo lần 4 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có quy định: "Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau: Chứng nhận đăng ký xe; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp thông tin của các loại giấy tờ trên đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử (VNeID) thì không phải mang theo".

Tại Dự thảo cũng quy định, khi tuần tra kiểm soát, nếu thông tin giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện đã được đồng bộ trên VNeID thì CSGT thực hiện kiểm tra trên ứng dụng điện tử.

Đây là điểm mới so với Luật giao thông đường bộ năm 2008 khi bắt buộc người điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ này.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp

Tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, cho biết cơ quan chức năng cần thời gian để chuẩn bị các trang thiết bị đọc dữ liệu và đào tạo.

Thiếu tướng Nguyên cũng lưu ý rằng, phải có thời gian để người dân tiếp tục tích hợp các loại giấy tờ vào VNeID và thay đổi thói quen cầm bản giấy.

Vị đại diện Bộ Công an lấy dẫn chứng, như việc thanh toán bằng tiền mặt được chuyển qua các hình thức "online" thì phải có khoảng thời gian.

"Khi nào mọi người sẵn sàng thay đổi thói quen và hạ tầng hoàn thiện sẽ áp dụng", Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho biết.

Theo số liệu của Bộ GTVT, hiện có hơn 55,6 triệu giấy phép lái xe được cấp. Đã tích hợp thành công vào VNeID là hơn 31,3 triệu giấy phép.