Ngày 31/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 11/3 đến ngày 30/3, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ CSGT đến các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM để tháo gỡ ùn tắc trong hoạt động kiểm định do thiếu hụt nhân sự. Trong khoảng thời gian này, CSGT đã hỗ trợ đăng kiểm cho 35.514 phương tiện xe cơ giới.

Trong đó tại Hà Nội, lực lượng CSGT đã hỗ trợ kiểm định 14.378 phương tiện, tại TP.HCM là có 21.136 phương tiện.

Lực lượng CSGT hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội

Lực lượng CSGT đảm nhiệm nhiều bước trong chu trình đăng kiểm

Theo đại diện Cục CSGT, lực lượng CSGT tăng cường đã giúp các dây truyền đăng kiểm hoạt động tối đa, giảm tải ùn tắc. Nhiều trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại giúp giảm tải xe cộ.

Trước đó, ngày 11/3, Bộ Công an đã tăng cường 50 đăng kiểm viên của lực lượng CSGT đến hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP.HCM kiểm định ô tô cho người dân.

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT tăng cường cho công tác kiểm định phương tiện theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm giải quyết các vướng mắc trong đăng kiểm.

“Việc tăng cường chỉ là tạm thời, theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm việc thay Bộ GTVT. Mục tiêu việc hỗ trợ nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân”, đại diện Cục CSGT cho biết.